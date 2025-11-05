590 Снимка: iStock by Getty Images

Американският военен гигант Lockheed Martin планира да проведе орбитална демонстрация на космически прехващач на ракети не по-късно от 2028 г. Това обяви главният изпълнителен директор на компанията Джим Тайклет, потвърждавайки амбициите на САЩ да изградят нов ешелон на противоракетната си отбрана.

Разработката е част от мащабната и все още до голяма степен засекретена инициатива "Златен купол" (Golden Dome), която предвижда създаването на многослойна система за защита от балистични и хиперзвукови оръжия. Според Пентагона разполагането на прехващачи в космоса ще позволи неутрализирането на заплахи още в началната фаза на полета им (boost phase), когато са най-уязвими и се намират далеч от американска територия.

"Ние изграждаме напълно функционални оперативни прототипи, а не лабораторни модели. Това са реални устройства, които ще работят в космоса и могат да бъдат произвеждани в голям мащаб", подчерта Тайклет по време на разговор с инвеститори.

Идеята за разполагане на оръжия в космоса не е нова и напомня за амбициозната "Стратегическа отбранителна инициатива" на президента Роналд Рейгън от 80-те години, известна като "Междузвездни войни". Тогава техническите и финансови предизвикателства се оказват непреодолими, но днес напредъкът в технологиите и производството правят подобни системи постижими, макар и изключително сложни и скъпи.

За да бъде ефективна, подобна система ще изисква стабилна мрежа от сензори и сателити за управление на огъня, свързани чрез устойчива комуникационна архитектура. Очаква се ключова роля да играе и изкуственият интелект, който ще трябва да обработва огромни обеми от данни и да взима решения за секунди при масирана атака.

Разработването на подобни оръжия неизбежно повдига въпроси за милитаризацията на космоса и може да изостри напрежението с конкурентни сили като Русия и Китай, които също развиват свои собствени космически военни програми и противосателитни способности.

Представители на Космическите сили на САЩ обаче твърдят, че тези стъпки са необходими, тъй като космосът вече е превърнат в "оспорвана военна зона".

