Китайски учени от Северозападния политехнически университет в Сиан създаде малка бионична медуза, която е почти неразличима от истинска - както по външен вид, така и по движения. Проектът издига биомимикрията, технологичното имитиране на природата, на ново ниво в подводните изследвания.

Роботът, получил прозвището "подводен призрак" (水下幽灵), се задвижва от иновативни електрохидравлични "мускули" и хидрогелни електроди, които прецизно копират пулсиращото движение на медузите. Едно от ключовите му предимства е изключително ниската консумация на енергия - едва 28,5 миливата, което го прави идеален за продължителни мисии за наблюдение, а не за кратки проучвателни гмуркания.

С диаметър от 12 см и тегло 56 грама, устройството е оборудвано с вградена камера и чип с изкуствен интелект за разпознаване и проследяване на подводни обекти.

Въпреки реалистичния си дизайн, който може да заблуди както хора, така и морски обитатели, съществува риск роботът да бъде възприет като плячка от животни като морските костенурки, които често бъркат пластмасови торбички с медузи.

Проектът е ръководен от проф. Кай Тао, чийто екип вече има впечатляващи постижения в биомимикрията. Сред тях е и 470-килограмов мек робот, наподобяващ скат, който се плъзга грациозно под водата и през 2021 г. демонстрира способностите си за събиране на данни на дълбочина до 1025 метра в Южнокитайско море.

Според проф. Тао, цитиран от китайски държавни медии, "ниската консумация на енергия, безшумната работа и реалистичният вид на робота му дават уникални предимства при мисии за скрито наблюдение в дълбокия океан, инспекция на подводни съоръжения и изследване на екологично чувствителни зони".

Разработката е част от световна тенденция в тази област, като подобни проекти се осъществяват и в други водещи научни центрове, като Калифорнийския технологичен институт (Caltech).

ИЗБРАНО
Сараите на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече са история (снимки) Днес
Сараите на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече са история (снимки)
39173
Глория Петкова тръгва по следите на Бачорски и Мая в "Traitors: Игра на предатели“ Лайф
Глория Петкова тръгва по следите на Бачорски и Мая в "Traitors: Игра на предатели“
6687
Рекорд на ръба на съвършенство: 20-годишният Малинин продължи да пише история на леда Корнер
Рекорд на ръба на съвършенство: 20-годишният Малинин продължи да пише история на леда
9827
МФ обяви проекта за Бюджет 2026: По-високи данък дивидент и осигуровки, 3% дефицит Бизнес
МФ обяви проекта за Бюджет 2026: По-високи данък дивидент и осигуровки, 3% дефицит
7468
Александра Лашкова – новото лице на българското кино Impressio
Александра Лашкова – новото лице на българското кино
4941
Млади и… задлъжнели. Можем ли да поемем контрола на парите си? URBN
Млади и… задлъжнели. Можем ли да поемем контрола на парите си?
3033
Нов нощен влак, свързващ три вълнуващи европейски града, ще бъде пуснат през следващата пролет Trip
Нов нощен влак, свързващ три вълнуващи европейски града, ще бъде пуснат през следващата пролет
2257
Седмично меню без ориз Вкусотии
Седмично меню без ориз
67
Рядка суперлуна на 5 ноември: Как тази нощ ще промени живота ви? Zodiac
Рядка суперлуна на 5 ноември: Как тази нощ ще промени живота ви?
2096
Ноември настъпва с хлад, но и с все по-мръсен въздух в следващите дни Времето
Ноември настъпва с хлад, но и с все по-мръсен въздух в следващите дни
2293