Устройството, наречено „подводен призрак“, е почти неразличимо от истинско животно и е предназначено за дългосрочни мисии с минимален разход на енергия

220 Снимка: Northwestern Polytechnical University

Китайски учени от Северозападния политехнически университет в Сиан създаде малка бионична медуза, която е почти неразличима от истинска - както по външен вид, така и по движения. Проектът издига биомимикрията, технологичното имитиране на природата, на ново ниво в подводните изследвания.

Роботът, получил прозвището "подводен призрак" (水下幽灵), се задвижва от иновативни електрохидравлични "мускули" и хидрогелни електроди, които прецизно копират пулсиращото движение на медузите. Едно от ключовите му предимства е изключително ниската консумация на енергия - едва 28,5 миливата, което го прави идеален за продължителни мисии за наблюдение, а не за кратки проучвателни гмуркания.

С диаметър от 12 см и тегло 56 грама, устройството е оборудвано с вградена камера и чип с изкуствен интелект за разпознаване и проследяване на подводни обекти.

Въпреки реалистичния си дизайн, който може да заблуди както хора, така и морски обитатели, съществува риск роботът да бъде възприет като плячка от животни като морските костенурки, които често бъркат пластмасови торбички с медузи.

Проектът е ръководен от проф. Кай Тао, чийто екип вече има впечатляващи постижения в биомимикрията. Сред тях е и 470-килограмов мек робот, наподобяващ скат, който се плъзга грациозно под водата и през 2021 г. демонстрира способностите си за събиране на данни на дълбочина до 1025 метра в Южнокитайско море.

Според проф. Тао, цитиран от китайски държавни медии, "ниската консумация на енергия, безшумната работа и реалистичният вид на робота му дават уникални предимства при мисии за скрито наблюдение в дълбокия океан, инспекция на подводни съоръжения и изследване на екологично чувствителни зони".

Разработката е част от световна тенденция в тази област, като подобни проекти се осъществяват и в други водещи научни центрове, като Калифорнийския технологичен институт (Caltech).

