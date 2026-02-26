Докато част от анализаторите поставят под съмнение реалния икономически ефект от бума на изкуствения интелект, Nvidia продължава да чупи рекорди. Компанията отчете 68,1 млрд. долара приходи за последното фискално тримесечие — ръст от 73% на годишна база. Почти 92% от тази сума идват от сегмента на центровете за обработка на данни, който достигна 62,3 млрд. долара и нарасна с 75% спрямо същия период година по-рано.

Основният двигател зад тези резултати са AI ускорителите и сървърните решения. Само изчислителните платформи са донесли 51,3 млрд. долара, което представлява 58% ръст, докато мрежовите решения са скочили с впечатляващите 263% до 11 млрд. долара. Повече от половината от приходите от сървъри са генерирани от големите облачни компании, които изграждат мащабни AI инфраструктури по целия свят. От появата на ChatGPT през 2022 г. приходите на Nvidia от сървърния сегмент са се увеличили приблизително 13 пъти.

Годишните резултати също са впечатляващи. За фискалната година компанията реализира 215,94 млрд. долара приходи — ръст от 65%. Оперативната печалба достига 137,3 млрд. долара (+58%), а нетната печалба — 117 млрд. долара. Макар разходите също да растат, темпът им остава по-нисък от този на приходите. В сървърния сегмент Nvidia е реализирала 193,7 млрд. долара, което е увеличение от 68% спрямо предходната година.

Компанията вече изпрати първите тестови системи от новото поколение Vera Rubin, които според нея предлагат до десет пъти по-добро съотношение между производителност и енергийна ефективност в сравнение с Blackwell. За текущото тримесечие Nvidia прогнозира приходи от 78 млрд. долара — 77% ръст на годишна база, като в тази прогноза не са включени приходите от Китай. Интересен детайл от годишния отчет е нарастващата концентрация на клиенти — двамата най-големи клиенти вече формират 36% от общите приходи на компанията.

