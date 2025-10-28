Microsoft инвестира приблизително 135 милиарда долара в OpenAI Group, придобивайки около 27% дял след приключване на процеса на рекапитализация и преобразуването на OpenAI в корпорация с общественополезна цел (Public Benefit Corporation). Сделката бележи началото на нова фаза в стратегическото партньорство между двете компании, започнало още през 2019 г.

Споразумението запазва някои от основните елементи на досегашното партньорство. OpenAI остава основен партньор на Microsoft за разработване на AI модели, а Microsoft запазва ексклузивните си права върху интелектуалната собственост и ексклузивността на Azure API до момента, в който бъде постигнат т.нар. "общ изкуствен интелект" (AGI).

Въвеждат се обаче и редица съществени промени, които дават повече гъвкавост и на двете страни. Една от ключовите промени е, че обявяването на AGI от OpenAI вече ще трябва да бъде потвърдено от независим експертен панел.

Microsoft и OpenAI имат финансова дефиниция за AGI
Виж още Microsoft и OpenAI имат финансова дефиниция за AGI

Правата на Microsoft върху интелектуалната собственост за модели и продукти се удължават до 2032 г. и вече обхващат и модели, създадени след достигането на AGI, при наличието на съответните предпазни механизми. Същевременно правата върху потребителския хардуер на OpenAI се изключват от обхвата на сделката.

OpenAI получава правото да разработва съвместно някои продукти с трети страни. Продуктите, базирани на API, ще останат ексклузивни за облачната платформа Azure, но други решения ще могат да се предлагат и от други доставчици. Също така OpenAI вече ще може да предоставя API достъп на клиенти от сферата на националната сигурност на САЩ, независимо от облачния доставчик, както и да пуска модели с отворени тегла (open weight), които отговарят на определени критерии.

От OpenAI планирали да изградят "бункер за края на света" в случай на Армагедон
Виж още От OpenAI планирали да изградят "бункер за края на света" в случай на Армагедон

От своя страна Microsoft вече има правото да преследва самостоятелно разработката на общ изкуствен интелект, самостоятелно или в партньорство с трети страни.

Споразумението за споделяне на приходи остава в сила до потвърждаването на AGI от експертния панел, но плащанията ще бъдат разсрочени за по-дълъг период. Като част от сделката, OpenAI се ангажира да закупи допълнителни услуги от Azure на стойност 250 милиарда долара, а Microsoft вече няма да има право на първи отказ да бъде доставчик на изчислителна мощ за OpenAI.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30133
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21476
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5425
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9057
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3844
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1860
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3697
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1833