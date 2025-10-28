138 Снимка: Getty Images

Microsoft инвестира приблизително 135 милиарда долара в OpenAI Group, придобивайки около 27% дял след приключване на процеса на рекапитализация и преобразуването на OpenAI в корпорация с общественополезна цел (Public Benefit Corporation). Сделката бележи началото на нова фаза в стратегическото партньорство между двете компании, започнало още през 2019 г.

Споразумението запазва някои от основните елементи на досегашното партньорство. OpenAI остава основен партньор на Microsoft за разработване на AI модели, а Microsoft запазва ексклузивните си права върху интелектуалната собственост и ексклузивността на Azure API до момента, в който бъде постигнат т.нар. "общ изкуствен интелект" (AGI).

Въвеждат се обаче и редица съществени промени, които дават повече гъвкавост и на двете страни. Една от ключовите промени е, че обявяването на AGI от OpenAI вече ще трябва да бъде потвърдено от независим експертен панел.

Правата на Microsoft върху интелектуалната собственост за модели и продукти се удължават до 2032 г. и вече обхващат и модели, създадени след достигането на AGI, при наличието на съответните предпазни механизми. Същевременно правата върху потребителския хардуер на OpenAI се изключват от обхвата на сделката.

OpenAI получава правото да разработва съвместно някои продукти с трети страни. Продуктите, базирани на API, ще останат ексклузивни за облачната платформа Azure, но други решения ще могат да се предлагат и от други доставчици. Също така OpenAI вече ще може да предоставя API достъп на клиенти от сферата на националната сигурност на САЩ, независимо от облачния доставчик, както и да пуска модели с отворени тегла (open weight), които отговарят на определени критерии.

От своя страна Microsoft вече има правото да преследва самостоятелно разработката на общ изкуствен интелект, самостоятелно или в партньорство с трети страни.

Споразумението за споделяне на приходи остава в сила до потвърждаването на AGI от експертния панел, но плащанията ще бъдат разсрочени за по-дълъг период. Като част от сделката, OpenAI се ангажира да закупи допълнителни услуги от Azure на стойност 250 милиарда долара, а Microsoft вече няма да има право на първи отказ да бъде доставчик на изчислителна мощ за OpenAI.

