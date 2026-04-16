Американската компания Microsoft ще прекрати поддръжката на приложението Outlook Lite на 26 май. Това потвърди компанията пред TechCrunch.

Outlook Lite беше представено през 2022 г. като олекотена версия на стандартното приложение Outlook. То беше насочено към Android устройства с ограничена памет и към пазари с по-бавни интернет връзки.

Плановете за спиране на приложението не са нови. Още миналата година Microsoft обяви, че Outlook Lite ще бъде премахнато от магазина Google Play през октомври 2025 г. Сега компанията потвърждава, че още през май приложението ще загуби функционалност за съществуващите потребители.

От Microsoft препоръчват преминаване към стандартната версия на приложението. "За да продължите да използвате сигурна и функционална електронна поща, препоръчваме да преминете към Outlook Mobile", посочва компанията в своята страница за поддръжка.

Потребителите на Outlook Lite ще могат да получат достъп до своите имейли, календар и прикачени файлове, ако влязат в стандартното приложение Outlook Mobile. Те ще бъдат насочени и към Google Play, откъдето могат да изтеглят пълната версия на приложението.

