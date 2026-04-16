1552 Снимка: ecoticias.com

Екип от американски инженери са разработи композитен материал, който може да се самовъзстановява над 1000 пъти. Откритието може значително да удължи живота на ключови компоненти в самолети, автомобили и вятърни турбини.

Резултатите са публикувани в научното списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Материалът е базиран на влакнесто подсилени полимери, известни като FRP композити. Те се използват широко заради високата си здравина и ниско тегло. Основният им проблем е т.нар. деламинация. Това е процес, при който слоевете започват да се разделят при появата на пукнатини. Това води до бърза загуба на здравина.

"Деламинацията е проблем за FRP композитите още от 30-те години на миналия век", казва Джейсън Патрик от North Carolina State University. По думите му стандартните материали имат живот между 15 и 40 години.

Новият материал включва два ключови елемента. Първият е специален междинен слой, създаден чрез 3D печат. Той съдържа термопластичен полимер EMAA, който увеличава устойчивостта на разслояване между два и четири пъти още от самото начало.

Вторият елемент са вградени нагревателни слоеве на въглеродна основа. При подаване на електрически ток те загряват материала. Това позволява на полимера да се разтопи и да запълни пукнатините. След охлаждане структурата се възстановява.

Процесът е описан като вътрешно "презапояване" на материала. Ремонтът се извършва без външна намеса и използва наличните в структурата компоненти.

В лабораторни условия материалът преминава през 1000 цикъла на разрушаване и възстановяване в рамките на 40 дни. При тестовете се създават пукнатини с дължина около 5 сантиметра, след което се активира процесът на възстановяване.

Според водещия автор Джак Туричек, материалът остава значително по-здрав от стандартните решения поне през първите 500 цикъла. С времето устойчивостта намалява, но много бавно.

Изследователите изчисляват, че компонентите могат да функционират около 125 години при редовно възстановяване на всеки три месеца. При по-рядка поддръжка животът може да достигне до 500 години.

Технологията има потенциал да намали индустриалните отпадъци. Вятърните турбини например използват трудно рециклируеми композитни материали. Очаква се отпадъците от перки в САЩ да достигнат около 2.2 милиона тона до 2050 г.

По-дългият живот на компонентите означава по-малко производство, транспорт и изхвърляне. Това може да намали разходите и екологичния отпечатък.

Технологията вече е патентована и лицензирана чрез стартъпа Structeryx Inc. Предстоят допълнителни тестове в реални условия, включително при екстремни температури и натоварвания.

Според изследователите подобен материал може да бъде ключов и за космическите мисии, където ремонтите са трудни или невъзможни.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.