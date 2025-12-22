Страната все още разчита частично на американската GPS система, но опитва да изгради собствена алтернатива

5349 Снимка: AP/БТА

Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) съобщи, че ракетата H3, носеща навигационен сателит, не е успяла да изведе полезния товар в планираната орбита, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Инцидентът в понеделник е втори провал за новата флагманска ракета на Япония след неуспешния ѝ дебютен полет през 2023 г., въпреки че междувременно тя реализира шест успешни изстрелвания. От JAXA уточниха, че H3, която носеше сателита Michibiki 5, е излетяла от космическия център Танегашима на югозападен японски остров в рамките на усилията на страната да изгради собствена, по-прецизна система за позициониране.

Провалът представлява сериозен удар за космическата програма на Япония, която се надява да замени предишната основна ракета H-2A, известна с почти безупречната си успеваемост. Неуспехът също така забавя плановете за изстрелване на сателити, включително проекта за по-независима система за геолокация, предназначена за смартфони, морска навигация и дронове, без да се разчита на американската GPS система.

Ракетата H3 е проектирана да бъде по-конкурентоспособна по отношение на разходите на световния космически пазар. Япония разглежда стабилния и търговски конкурентен капацитет за космически транспорт като ключов елемент от своята космическа програма и национална сигурност. Ръководителят на проекта H3 в JAXA Макото Арита заяви, че макар новият флагман да е все още в ранен етап на експлоатация, той има потенциал за глобална конкурентоспособност. "Ще се мобилизираме, за да не изостанем от конкурентите си. Ще разследваме изцяло причините и ще върнем H3 на правилния път", подчерта Арита, цитиран от АП.

Изстрелването в понеделник се състоя пет дни след като JAXA прекъсна опит за старт само 17 секунди преди излитането заради аномалия в системата за водно пръскане на стартовата площадка, последвала по-ранен технически проблем с ракетата.

В момента Япония разполага с квазизенитна сателитна система (QZSS) с пет спътника за регионална навигация, която влезе в експлоатация през 2018 г. Michibiki 5 трябваше да стане шестият елемент от мрежата. Страната все още разчита частично на американската GPS система и планира да разполага със седем спътника до март 2026 г., както и с мрежа от 11 спътника до края на 30-те години на XXI век, допълва още АП.

