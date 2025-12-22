Новата ракета на Япония H3 не успя да изведе в орбита сателит за геолокация
Страната все още разчита частично на американската GPS система, но опитва да изгради собствена алтернатива
Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) съобщи, че ракетата H3, носеща навигационен сателит, не е успяла да изведе полезния товар в планираната орбита, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Инцидентът в понеделник е втори провал за новата флагманска ракета на Япония след неуспешния ѝ дебютен полет през 2023 г., въпреки че междувременно тя реализира шест успешни изстрелвания. От JAXA уточниха, че H3, която носеше сателита Michibiki 5, е излетяла от космическия център Танегашима на югозападен японски остров в рамките на усилията на страната да изгради собствена, по-прецизна система за позициониране.
Провалът представлява сериозен удар за космическата програма на Япония, която се надява да замени предишната основна ракета H-2A, известна с почти безупречната си успеваемост. Неуспехът също така забавя плановете за изстрелване на сателити, включително проекта за по-независима система за геолокация, предназначена за смартфони, морска навигация и дронове, без да се разчита на американската GPS система.
Ракетата H3 е проектирана да бъде по-конкурентоспособна по отношение на разходите на световния космически пазар. Япония разглежда стабилния и търговски конкурентен капацитет за космически транспорт като ключов елемент от своята космическа програма и национална сигурност. Ръководителят на проекта H3 в JAXA Макото Арита заяви, че макар новият флагман да е все още в ранен етап на експлоатация, той има потенциал за глобална конкурентоспособност. "Ще се мобилизираме, за да не изостанем от конкурентите си. Ще разследваме изцяло причините и ще върнем H3 на правилния път", подчерта Арита, цитиран от АП.
Изстрелването в понеделник се състоя пет дни след като JAXA прекъсна опит за старт само 17 секунди преди излитането заради аномалия в системата за водно пръскане на стартовата площадка, последвала по-ранен технически проблем с ракетата.
В момента Япония разполага с квазизенитна сателитна система (QZSS) с пет спътника за регионална навигация, която влезе в експлоатация през 2018 г. Michibiki 5 трябваше да стане шестият елемент от мрежата. Страната все още разчита частично на американската GPS система и планира да разполага със седем спътника до март 2026 г., както и с мрежа от 11 спътника до края на 30-те години на XXI век, допълва още АП.