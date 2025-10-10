Хуманоидът е създаден с по-ниски разходи и време за производство

1116 Снимка: Figure AI

Американската компания Figure AI представи новия си хуманоиден робот Figure 03 - трето поколение двукрака автономна машина с общо предназначение. Компанията казва, че разработката е съобразена с главната цел - масово производство. Според Figure AI моделът е проектиран да изпълнява задачи, които обикновено се извършват от хора, и да усвоява нови умения чрез директно обучение и взаимодействие с околната среда.

Новият робот е базиран на предходния модел Figure 02 и използва системата Helix - собствена технология на Figure AI, която комбинира зрение, език и действие. Figure 03 е предназначен за работа в домакинска, търговска и индустриална среда, включително складове и хотели.

Сред подобренията са намалено тегло с 9%, по-компактна конструкция, както и мека външна обвивка без открити метални части за по-голяма безопасност. Батерията на робота се зарежда безжично и отговаря на международния стандарт UN38.3.

Figure 03 разполага с по-широко зрително поле на камерите (с 60%), нови сензори за натиск, които засичат усилие от няколко грама, и вградени камери в дланите, подпомагащи захващането на предмети. Освен това е оборудван с подобрена аудиосистема за разпознаване и реакция на звуци.

Компанията посочва, че голяма част от компонентите са отливки и инжекционно формовани елементи, което намалява разходите и времето за производство. Производственият капацитет се очаква да достигне 12 000 робота годишно, с цел 100 000 единици за четири години чрез новата производствена линия BotQ в Сан Хосе, Калифорния.

Figure AI твърди, че Figure 03 може да се използва в различни ситуации - от домашна помощ до обслужване в хотели и логистични центрове. Според компанията целта е да се създаде универсален хуманоиден робот, способен безопасно и ефективно да взаимодейства с хора и уреди в реална среда.

Някои сравняват подхода на американската марка към роботите, като подхода на Ford с така известният "Модел Т". Макар "Модел Т" да не е нито първият автомобил, нито първият, предлаган на широката публика, той е първият, създаден целенасочено за масовия пазар и за серийно производство на поточна линия.

В известен смисъл, днешната сфера на хуманоидните роботи напомня ранните дни на автомобилостроенето - територия на ентусиасти и инженери, в която един ден вероятно ще видим и "луксозни модели", и тежки индустриални варианти. Истинският пробив обаче ще настъпи, когато на пазара се появи практичен хуманоиден робот.

Видеоматериалите, публикувани от Figure AI, показват Figure 03 в действие - движещ се плавно, взаимодействащ с хора и стандартни домакински уреди, като перални машини. Това е важно, защото основното предимство на хуманоидните роботи е способността им да работят в среда, създадена за хора, с човешки инструменти, и в координация с хора, без да пораждат усещане за "Терминатор".

Все пак, подобни демонстрации трябва да се възприемат с известна предпазливост. През последните години видяхме множество видеа на роботи, които извършват впечатляващи действия - но често това са внимателно режисирани демонстрации, които не отразяват реалната автономност на машините.

Видеата на Figure 03 например го показват как мие съдове, сервира напитки или приема гости в хотел, но зрителите лесно могат да си представят човешки способности, които роботът все още няма - като да спре, ако обект не е на очакваното място, или да подаде меню на празно пространство, ако човекът не реагира според очакванията.

