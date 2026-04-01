Стартъпът R3 Bio е представял пред инвеститори идея за създаване на човешки тела без мозък, в които в бъдеще да може да бъде трансплантиран мозъкът на възрастни или тежко болни пациенти. Това разкриват разследвания на изданията MIT Technology Review и Wired.

Концепцията, определяна от експерти като крайно спорна, стъпва върху десетилетия изследвания в областта на клонирането. Още през 1996 г. овцата Доли става първият бозайник, клониран от клетка на възрастен организъм - пробив, който поставя основите на съвременните биотехнологии.

Въпреки това, при хората науката остава далеч по-предпазлива. До момента учените са създали единствено модели на човешки ембриони от стволови клетки и са клонирали примати, но не и пълноценни човешки организми.

Публично R3 Bio обявява по-ограничена цел - разработка на т.нар. "органни тела" при примати, които не съдържат мозък и могат да служат като източник на органи за трансплантация или за научни тестове. Според информацията, тези структури биха включвали всички основни органи, но без съзнание.

Разследване на MIT Technology Review обаче твърди, че основателите на компанията имат по-амбициозна дългосрочна визия - създаване на цели човешки "реколти" от клонинги без мозък. Такива "безсъзнателни тела" биха могли теоретично да избегнат част от етичните дилеми, свързани със създаването на пълноценен човешки индивид.

Теоретично, подобни "безмозъчни" човешки клонинги могат да се ползват за научни експерименти и тестове на лекарства. Освен това могат да се използват и за съществено удължаване на човешкия живот и може би постигане на безсмъртие. Това може да стане първоначално с трансплантации на органи а в последствие и с пренасяне на мозъка в по-младо тяло.

Компанията официално отрича подобни намерения. В съобщение за пресата се посочва, че основателят Джон Шлондорн "никога не е правил изявления относно хипотетични "безсъзнателни човешки клонинги", както и че "всякакви твърдения за създаване на човешки клонинги са категорично неверни".

В същото време съоснователят Алис Гилман признава, че екипът си "запазва правото да обсъжда хипотетични футуристични сценарии", включително подобни концепции.

Идеята среща сериозен скептицизъм от научната общност. Според изследователя Хосе Сибели от Мичиганския държавен университет, съществуват "много препятствия" - от законови ограничения и въпроси за безопасността до факта, че изкуствена утроба все още не съществува, макар да има разработки по темата.

"Ще трябва да убедите жена да износи плод, който ще бъде аномален", посочва той. Експертът допълва, че самата идея предизвиква силен обществен и етичен отпор.

Въпреки това, според разследването, Джон Шлондорн от години изследва подобни възможности и е представял концепцията на инвеститори в неофициални срещи. В публикация от 2024 г. той пише, че компанията ще се опита да развие технологията "по начин, който носи ясно дефинирани обществени ползи", но признава, че може да се наложи да се откаже, ако тя не се окаже безопасна.

Към момента проектът остава в ранен етап, а практическата му реализация изглежда далечна. Дискусията около него обаче подчертава нарастващото напрежение между бързото развитие на биотехнологиите и етичните граници на науката.

