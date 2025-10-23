Безпилотният апарат съчетава стелт технология, потенциал за свръхзвукова скорост и голям обсег, като може да оперира напълно без писта и GPS

6817 Снимка: Shield AI

Американската компания Shield AI представи своя нов боен дрон X-BAT, който съчетава характеристики, доскоро смятани за несъвместими в един летателен апарат - възможност за вертикално излитане и кацане (VTOL), голям обсег на действие и летателни характеристики, доближаващи се до тези на съвременен изтребител.

Вижте как изглежда X-BAT >> >> >>

Разработката е част от бързо развиващата се концепция за "съвместни бойни летателни апарати" (Collaborative Combat Aircraft - CCA), при която автономни дронове действат в екип с пилотирани самолети.

Тази стратегия цели да увеличи многократно бойната ефективност, превръщайки пилота в командир на мисия, способен да изпълнява задачи с по-нисък риск. Американските ВВС вече официално са класифицирали два подобни прототипа като бойни самолети.

X-BAT надгражда по-малкия витлов модел на компанията, V-BAT, и представлява навлизането ѝ в най-тежката категория дронове (Група 5), с тегло над 599 кг. Апаратът беше представен наскоро във Вашингтон пред генерали и индустриални партньори.

Дронът е проектиран да оперира в силно оспорвана среда, включително при заглушени комуникации и липса на GPS сигнал. Благодарение на VTOL технологията, X-BAT не зависи от писти, което му позволява да бъде базиран на малки острови, кораби или в труднодостъпни райони. Обсегът му от над 3700 км допълнително намалява логистичната зависимост.

Макар да не е голям - с размах на крилата 12 м и дължина 8 м - X-BAT е оборудван със силова установка, описвана като двигател от F-16. Това му дава теоретична възможност да достига скорост до 1,2 Маха.

Дизайнът на корпуса и специфичната стелт геометрия на крилата са силно фокусирани върху намаляване на радарната видимост. Въоръжението се носи във вътрешен отсек, но при необходимост може да се монтира и на външни пилони в т.нар. режим "beast mode".

"Мозъкът" на дрона е собствената AI платформа на Shield AI, наречена Hivemind. Тя позволява на X-BAT да изпълнява сложни маневри и да си сътрудничи с други машини напълно автономно, без връзка с оператор.

Според компанията, проектът е в разработка от 18 месеца, като първият полет с вертикално излитане е планиран за края на тази година. Очаква се X-BAT да бъде въведен в експлоатация през 2028 г.

"X-BAT е революция във въздушната мощ, защото комбинира VTOL, обсег, многофункционалност и автономност", заяви Армър Харис, старши вицепрезидент в Shield AI. "Тази комбинация решава проблемите с оцеляването на земята и зависимостта от самолети-цистерни, като същевременно осигурява гъвкавост срещу променящите се заплахи."

