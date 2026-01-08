Китайската аерокосмическа компания Space Epoch започна строителството на първата в страната морска база за производство и тестове на ракети за многократна употреба. Това се посочва в съобщение на компанията, публикувано в техния акаунт в WeChat, предава БТА.

Морската база ще се намира в района Цянтан на окръг Ханчжоу, в източната част на Китай. Инвестициите в инфраструктурата възлизат на 5,2 млрд. юана (около 743 млн. долара).

Първоначално базата ще заема площ от 7,2 хектара. Там ще се извършват изследвания, производство, сглобяване, тестове, възстановяване и повторна употреба на средни и големи ракети носители за морски бази. Съоръжението ще може да извършва до 25 изстрелвания годишно.

През май 2025 г. стартъпът Space Epoch успешно проведе първия тестов полет на ракетата за многократни полети "Юансинчжъ-1", която се приземи вертикално край бреговете на провинция Шандун.

