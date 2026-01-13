В последната бета версия на WhatsApp за Apple iOS се появи нова функция, която ясно напомня на вече познато удобство от Telegram. Става дума за интелигентни подсказки за стикери, които се активират автоматично при въвеждане на свързани емоджи в полето за писане на съобщения.

Според информация на WABetaInfo, нововъведението е налично в бета версията WhatsApp TestFlight за iOS с номер 26.1.10.72. Когато потребителят добави емоджи към текста си, приложението показва малка икона със стикер в дясната част на полето за въвеждане, непосредствено до бутона за изпращане. С едно докосване върху нея се отваря панел с подходящи стикери и GIF файлове, асоциирани със съответния емотикон.

Функцията включва и бутон "Покажи повече резултати", който разширява селекцията от визуално съдържание, без да се напуска текущият чат. Това значително улеснява ориентацията в големи колекции от стикери, особено за потребители, които са изтеглили десетки пакети и често губят време в ръчно търсене на подходящия стикер.

Интересен детайл е, че към момента подсказките работят само със стикери, които са свързани с конкретни емоджита. Някои външни приложения за iOS вече позволяват асоцииране на няколко различни емотикона към един стикер, което означава, че той може да се появи точно в подходящ контекст. Това превръща системата в ефективен филтър, който показва релевантно съдържание в реално време.

Има обаче и ограничения. Новата функция не поддържа стикери, създадени директно чрез вградения редактор на WhatsApp, тъй като приложението все още не позволява те да бъдат обвързвани с емоджи. Възможно е тази липса да бъде компенсирана преди официалното пускане на функцията за всички потребители, което би направило изживяването още по-пълноценно.

ИЗБРАНО
Дронове удариха три гръцки петролни танкера в Черно море Днес
Дронове удариха три гръцки петролни танкера в Черно море
19186
Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално насилие от две жени Лайф
Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално насилие от две жени
8602
Лавина уби олимпийски медалист в швейцарските Алпи Корнер
Лавина уби олимпийски медалист в швейцарските Алпи
33484
Драскаш ли по еврото - банкнотата остава завинаги твоя Бизнес
Драскаш ли по еврото - банкнотата остава завинаги твоя
18765
Белгийски търговец плати 116 000 долара за вероятно произведение на Петер Паул Рубенс Impressio
Белгийски търговец плати 116 000 долара за вероятно произведение на Петер Паул Рубенс
1997
Край на пушенето в Турция Trip
Край на пушенето в Турция
3774
Най-честите грешки, които допускаме при приготвянето на крем карамел Вкусотии
Най-честите грешки, които допускаме при приготвянето на крем карамел
1806
Таро прогноза за януари: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Таро прогноза за януари: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
1494
Климатолози: Мексико ще преживее историческа суша през първото тримесечие на 2026 г. Времето
Климатолози: Мексико ще преживее историческа суша през първото тримесечие на 2026 г.
228