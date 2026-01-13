Функцията вече се тества в iOS и цели по-бърз достъп до подходящи стикери и GIF-ове директно по време на писане

207 Снимка: AP/БТА

В последната бета версия на WhatsApp за Apple iOS се появи нова функция, която ясно напомня на вече познато удобство от Telegram. Става дума за интелигентни подсказки за стикери, които се активират автоматично при въвеждане на свързани емоджи в полето за писане на съобщения.

Според информация на WABetaInfo, нововъведението е налично в бета версията WhatsApp TestFlight за iOS с номер 26.1.10.72. Когато потребителят добави емоджи към текста си, приложението показва малка икона със стикер в дясната част на полето за въвеждане, непосредствено до бутона за изпращане. С едно докосване върху нея се отваря панел с подходящи стикери и GIF файлове, асоциирани със съответния емотикон.

Функцията включва и бутон "Покажи повече резултати", който разширява селекцията от визуално съдържание, без да се напуска текущият чат. Това значително улеснява ориентацията в големи колекции от стикери, особено за потребители, които са изтеглили десетки пакети и често губят време в ръчно търсене на подходящия стикер.

Интересен детайл е, че към момента подсказките работят само със стикери, които са свързани с конкретни емоджита. Някои външни приложения за iOS вече позволяват асоцииране на няколко различни емотикона към един стикер, което означава, че той може да се появи точно в подходящ контекст. Това превръща системата в ефективен филтър, който показва релевантно съдържание в реално време.

Има обаче и ограничения. Новата функция не поддържа стикери, създадени директно чрез вградения редактор на WhatsApp, тъй като приложението все още не позволява те да бъдат обвързвани с емоджи. Възможно е тази липса да бъде компенсирана преди официалното пускане на функцията за всички потребители, което би направило изживяването още по-пълноценно.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.