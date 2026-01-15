Четиричленният екипаж от Международната космическа станция (МКС) се завръща днес на Земята по-рано от предварително планираното заради медицински проблем на един от членовете му, предава БТА.

НАСА връща астронавти преждевременно на Земята след медицински проблем на МКС
Това е първото подобно ранно завръщане в историята на МКС.

Корабът "Дракон" на SpaceX се разкачи от МКС късно снощи, като компанията на технологичния милиардер Илон Мъск и НАСА излъчваха на живо.

Американските астронавти Зина Кардман и Майк Финки, японецът Кимия Юи и руснакът Олег Платонов се очаква да се приводнят в Тихия океан край бреговете на американския щат Калифорния след около 11 часа полет.

НАСА съобщи миналата седмица, че се е наложило първо да отмени космическа разходка в последния момент поради здравословни проблеми на един от членовете на екипажа. След това беше взето решение целият четиричленен екипаж да се прибере по-рано от планираното.

НАСА отказа да назове името на астронавта, който има проблем, както и да предостави повече подробности. От американската космическа агенция обаче казаха, че състоянието на астронавта е стабилно.

Кардман, Финки, Юи и Платонов пристигнаха на борда на МКС в началото на август и трябваше да останат там още няколко седмици, припомня ДПА.

