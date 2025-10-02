Шефът на Instagram Адам Мосери отново се наложи да отговаря на един от най-упоритите интернет митове - че социалната мрежа подслушва разговорите на своите потребители, за да им предлага реклами. В публикация в профила си той категорично отрече подобни практики, уверявайки, че компанията разчита на съвсем различни механизми за събиране на данни.

Facebook търси нов начин да подслушва потребители
Виж още Facebook търси нов начин да подслушва потребители

Мосери коментира темата в момент, когато Meta официално обяви, че ще използва взаимодействията на хората с AI продукти като нов източник на информация за техните интереси. Това означава, че компанията няма нужда да прибягва до незаконно подслушване - потребителите сами споделят ценни данни с чатботове и дигитални асистенти.

Причината за устойчивостта на конспиративната теория е, че много хора виждат реклама на продукт веднага след като са говорили за него с приятел или дори само са помислили за него.

Мосери обясни това с изключително ефективните алгоритми за препоръки, които съчетават данни от рекламодатели, информация за посещения на сайтове и интереси на потребители със сходни профили. В някои случаи става дума за чисто съвпадение или за реклама, която вече е била видяна, но несъзнателно подмината.

Шефът на Instagram подчерта, че когато микрофонът на телефона е активен, операционните системи ясно сигнализират с индикатор, а батерията се изтощава по-бързо. Той допълни, че точността на рекламните предложения е резултат не само от технологии, но и от човешката психология.

На 16 декември Meta ще публикува новата си политика за поверителност, която ще включва и официално използването на данни от AI взаимодействия - подход, който според компанията ще е още по-прецизен от настоящите механизми.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30247
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21694
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5432
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9134
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3913
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1869
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3758
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1858