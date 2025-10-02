358 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Шефът на Instagram Адам Мосери отново се наложи да отговаря на един от най-упоритите интернет митове - че социалната мрежа подслушва разговорите на своите потребители, за да им предлага реклами. В публикация в профила си той категорично отрече подобни практики, уверявайки, че компанията разчита на съвсем различни механизми за събиране на данни.

Мосери коментира темата в момент, когато Meta официално обяви, че ще използва взаимодействията на хората с AI продукти като нов източник на информация за техните интереси. Това означава, че компанията няма нужда да прибягва до незаконно подслушване - потребителите сами споделят ценни данни с чатботове и дигитални асистенти.

Причината за устойчивостта на конспиративната теория е, че много хора виждат реклама на продукт веднага след като са говорили за него с приятел или дори само са помислили за него.

Мосери обясни това с изключително ефективните алгоритми за препоръки, които съчетават данни от рекламодатели, информация за посещения на сайтове и интереси на потребители със сходни профили. В някои случаи става дума за чисто съвпадение или за реклама, която вече е била видяна, но несъзнателно подмината.

Шефът на Instagram подчерта, че когато микрофонът на телефона е активен, операционните системи ясно сигнализират с индикатор, а батерията се изтощава по-бързо. Той допълни, че точността на рекламните предложения е резултат не само от технологии, но и от човешката психология.

На 16 декември Meta ще публикува новата си политика за поверителност, която ще включва и официално използването на данни от AI взаимодействия - подход, който според компанията ще е още по-прецизен от настоящите механизми.

