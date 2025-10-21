В залата нямало камери, а алармата на витрините била развалена

4482 Скрийншот: @TuckerCarlson / X

Създателят на Telegram заяви, че не е изненадан от обира на най-известния музей в Париж. По думите му това е поредният знак за състоянието на френската държавност.

"Това е още един тъжен знак за упадъка на някога велика държава — държава, в която правителството е усъвършенствало изкуството да отвлича вниманието на хората с измислени заплахи, вместо да се изправи срещу истинските", написа Дуров в социалната мрежа Х.

"Всичко, от което имате нужда, [за да оберете Лувъра] са един кран и две моторчета!", възмущава се създателят на Telegram.

За да оберат един от най-богатите музеи в света, крадците ползвали кран, за да достигнат "Галерията на Аполон" през балкон с изглед към Сена. Те изрязали прозореца с електроинструменти, след което заплашили охраната, която била принудена да евакуира залата. Престъпниците разбили витрините с бижута и откраднали експонатите.

В засегнатата зона на музея не е имало охранителни камери, съобщават френските медии. Алармата на витрините били или развалена, или деактивирана предварително.

Акцията по обира продължила 7 минути от момента на проникването, до този на бягството, осъществено със скутери.

Павел Дуров често изказва възмущение от френските управляващи. Преди около година Париж арестува Дуров и го обвини в липса на достатъчно модерация в Telegram. Той отговори, че Франция иска да наложи цензура.

