Основателят на Telegram използва 41-вия си рожден ден, за да предупреди за "тъмно, дистопично бъдеще", породено от нови регулации в Европа

4280 Скриншот: YouTube/Tucker Carlson

Основателят на платформата Telegram Павел Дуров отправи остро предупреждение към своите последователи в деня на 41-вия си рожден ден. В публикувано послание в канала си в Telegram той обяви, че няма причина за празнуване, тъй като "нашето поколение изчерпва времето си, за да спаси свободния Интернет", изграден от предишните поколения.

По думите му свободният обмен на информация постепенно се превръща "във върховен инструмент за контрол", като държавите вече въвеждат мерки, които доскоро изглеждаха немислими. Като примери Дуров посочва:

онлайн проверките на възрастта с лични документи в Австралия;

масово сканиране на лични съобщения в Европейския съюз.

Предприемачът обръща внимание и на случващото се в отделни държави-членки:

"Германия преследва всеки, осмелил се да критикува властите в Интернет. Великобритания арестува хиляди души заради туитове. Франция започва наказателни разследвания срещу технологични лидери, защитаващи свободата на словото и поверителността."

Според Дуров настъпва "тъмна, дистопична епоха", докато обществото "спи". Той предупреждава, че днешното поколение може да остане в историята като последното, което е притежавало свободи и доброволно ги е изгубило.

"Нахраниха ни с лъжата, че нашата най-голямата битка е да унищожим всичко, оставено от предците ни: традициите, поверителността, суверенитета, свободния пазар и свободното слово", пише още основателят на Telegram.

Дуров завършва с мрачно обобщение: "Не, няма да празнувам днес. Времето ми изтича. Времето ни изтича."

Създателят на Telegram предрече, че подобно предателство спрямо миналото ще доведе до "морален, интелектуален, икономически и в крайна сметка биологичен" упадък".

