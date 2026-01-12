2879 Снимка: Zamunda

След прекъсване от няколко дена, сайтът Zamunda.net отново заработи. От най-големият торент тракер у нас не споделят точната причина за прекъсването, но споделят, че има частична загуба на информация.

"Всички функции на сайта са възстановени и работят нормално. Налице е частична загуба на данни в описанията на бананите, която ще бъде отстранена в най-кратък срок. Възможни са временни прекъсвания по време на възстановяването", заявяват от Zamunda.net.

Сривът настъпи вечерта на 9 януари и продължи до вечерта на 11 януари. През този период всеки опит за достъп до сайта водеше до съобщение "Web server is down", придружено с Error code 521. Това е грешка, която обикновено се свързва с услугата Cloudflare и означава, че защитната мрежа не може да установи връзка с основния сървър на сайта. Най-често причината е, че уеб сървърът е спрян, претоварен или блокира входящите връзки, поради което страницата остава недостъпна за посетителите.

Алтернативните торент сайтове - Zamunda.SE и Zelka.org функционираха нормално и без проблеми.

Това не е първият срив на Zamunda.net.

През 2023 година Българската асоциация на музикалните продуценти спечели първото у нас дело за блокиране на достъп до торент сайтове. Според решението на Софийски градски съд три интернет доставчика в България трябва да блокират достъпа до сайтовете ThePirateBay и Zamunda. Решението подлежеше на обжалване.

През 2022 година Zamunda.net бе хакната, като временно спря работа.

Най-посещаваният торент сайт в България стана недостъпен за около 24 часа в началото на 2021 година. Сриването на сайта стана около ден, след като от ĸaбинeтa нa главния пpoĸypop нa Бългapия са поискали помощ от aмepиĸaнcĸoтo пpaвocъднo миниcтepcтвo за блокирането на Zamunda.

Преди това Zamunda се срина в края на 2019 година. Това се случи на фона на подаден сигнал от американските филмови гиганти Paramount, 20th Century Fox, Sony и Lionsgate, които написаха колективно писмо до Филмаутор и Министерството на културата дни преди това. В него се заявяваше, че заради тегленето на филми, те губели по 6 милиона лева годишно.

