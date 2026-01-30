459 Снимка: Samsung

Въпреки че първият месец на годината почти приключи, Samsung все още не е направила официално съобщение за премиерата на следващата си серия флагмански смартфони. Компанията вече потвърди, че новите модели ще бъдат представени през първата половина на годината, но до момента липсва обичайният предстартов маркетингов шум.

Сега обаче добре познатият лийкър @evleaks публикува изображение, което изглежда като официален тийзър на Samsung и разкрива датата на следващото събитие Galaxy Unpacked. Според информацията премиерата на серията Galaxy S26 ще се състои на 25 февруари, което представлява изместване с около месец спрямо дебюта на Galaxy S25 през януари миналата година.

Забавянето тази година се свързва с промени в продуктовата стратегия на Samsung в последния момент, включително и с предполагаемата отмяна на модел Galaxy S26 Edge. Очакванията са, че Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra ще бъдат достъпни за предварителни поръчки скоро след официалното им представяне, като реалните продажби ще започнат на 11 март.

Освен новите смартфони, Samsung вероятно ще използва събитието Unpacked, за да представи и следващото поколение безжични слушалки Galaxy Buds4.

