Въпреки че първият месец на годината почти приключи, Samsung все още не е направила официално съобщение за премиерата на следващата си серия флагмански смартфони. Компанията вече потвърди, че новите модели ще бъдат представени през първата половина на годината, но до момента липсва обичайният предстартов маркетингов шум.

Още по темата

Сега обаче добре познатият лийкър @evleaks публикува изображение, което изглежда като официален тийзър на Samsung и разкрива датата на следващото събитие Galaxy Unpacked. Според информацията премиерата на серията Galaxy S26 ще се състои на 25 февруари, което представлява изместване с около месец спрямо дебюта на Galaxy S25 през януари миналата година.

Забавянето тази година се свързва с промени в продуктовата стратегия на Samsung в последния момент, включително и с предполагаемата отмяна на модел Galaxy S26 Edge. Очакванията са, че Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra ще бъдат достъпни за предварителни поръчки скоро след официалното им представяне, като реалните продажби ще започнат на 11 март.

Освен новите смартфони, Samsung вероятно ще използва събитието Unpacked, за да представи и следващото поколение безжични слушалки Galaxy Buds4.

ИЗБРАНО
Съдът премахна последната пречка пред довършването на ключовия бул. "Тодор Каблешков" Днес
Съдът премахна последната пречка пред довършването на ключовия бул. "Тодор Каблешков"
19704
Мелания събра роднините на премиерата на филма си (снимки) Лайф
Мелания събра роднините на премиерата на филма си (снимки)
34052
Лудогорец продължи в Европа с победа на волята. Чака Щутгарт или Ференцварош в плейофа Корнер
Лудогорец продължи в Европа с победа на волята. Чака Щутгарт или Ференцварош в плейофа
18767
Последните дни на лева. И първите Бизнес
Последните дни на лева. И първите
12107
Cirquе du Soleil обявява допълнително представление Impressio
Cirquе du Soleil обявява допълнително представление
1577
Кои са "Малдивите на Турция"? Trip
Кои са "Малдивите на Турция"?
5079
Проучвания показват защо „грозните зеленчуци" всъщност са по-полезни Вкусотии
Проучвания показват защо „грозните зеленчуци" всъщност са по-полезни
4767
Ако си от тези 3 зодии – 30 януари е твоят ден Zodiac
Ако си от тези 3 зодии – 30 януари е твоят ден
846
"Ледена епоха" от неделя, температурите през следващата седмица падат до минус 15 Времето
"Ледена епоха" от неделя, температурите през следващата седмица падат до минус 15
11793