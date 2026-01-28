717 Снимка: Samsung

Samsung представи бюджетния Galaxy A07 5G. Смартфонът разполага с 6,7-инчов LCD екран с HD+ резолюция и 120Hz честота на опресняване, както и яркост до 800 нита в режим HBM. В капковидния прорез в горната част е поставена 8-мегапикселова предна камера. На задния панел са разположени 50-мегапикселова основна камера и 2-мегапикселов сензор за дълбочина.

Galaxy A07 5G използва 6 nm осемядрен процесор MediaTek Dimensity 6300, комбиниран с 4GB RAM и до 128GB вътрешна памет. При нужда тя може да се разшири чрез слот за microSD карта. Моделът идва с батерия от 6000 mAh, което е значително повече спрямо предшественика му, и поддържа 25W бързо зареждане.

Останалите характеристики включват странично разположен четец на пръстови отпечатъци, 3,5 мм жак за слушалки, двулентова Wi-Fi свързаност, Bluetooth 5.3, 5G, GPS и USB Type-C порт. Налична е и IP54 защита от прах и вода. Устройството е с дебелина 8,2 мм и тегло 199 грама.

Galаxy A07 5G работи с One UI 8.0. Компанията посочва, че ще осигурява обновления на Android и пачове за сигурност в продължение на шест години. Смартфонът се предлага в черен и светловиолетов цвят.

Версията с 4GB RAM и 64GB памет струва около 100 евро, а вариантът с 4GB RAM и 128GB памет е около 140 евро.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.