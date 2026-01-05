През следващите 12 месеца ще се реализират полети, които имат историческо значение

2298 Снимка: iStock by Getty Images

Вече започналата 2026 година се очертава да бъде историческа, поне що се отнася до мисиите в космоса. Причината? Очакват ни пилотирани мисии до Луната, телескопи за детайлно проучване на екзопланети и пращане на сонди към луните на Марс. Ето кои са мисиите, които очакваме:

"Артемида II" - Американците се завръщат около Луната

Най-значимата космическа мисия за 2026 година ще бъде "Артемида II". Това е пилотираната мисия на НАСА, която ще изпрати четирима астронавти на 10-дневно пътуване около Луната. Това ще бъде първият човешки полет до лунната орбита от мисията "Аполо 17" през 1972 г.

Мисията "Артемида II" ще послужи за тест на системите за живот, комуникации и навигация на кораба "Орион", както и на мощната ракета SLS, преди да последват кацания на Луната. Астронавтите на НАСА ще се доближат максимално на 7,400 километра от лунната повърхност.

SLS е една от най-мощните ракети, създавани някога. В основата ѝ стоят двигателите RS-25, които са използвани в американската совалка, и помощните ускорители, създадени за нея. Температурите, при които функционират агрегатите, са екстремни и варират от −253 °C до 3300 °C. Дизайнът им обаче е разработен още през 60-те години на миналия век. Първата степен има 4 от тези двигатели. Втората степен се задвижва от един двигател RL10, който също е създаден през 60-те години на миналия век.

Цялата ракета ще е висока около 98 метра. Горивото и на двете степени е течен водород и течен кислород. В резервоарите на ракетата се събират три милиона литра течен водород и кислород.

Космическият кораб "Орион" е един от най-просторните, създавани някога. Помещението за обитаване е 8.9 m3. Максималният брой на астронавти е 6, но за повече комфорт местата са ограничени до 4.

Корабът има животоподдържащи системи, които могат да гарантират полет с продължителност от 21 дена в космоса. "Орион" може да побере и 100 килограма проби от Луната.

Eкипажът ще включва Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джеръми Хансен. Астронавтите за мисията "Артемида III", които ще извършат кацане на Луната, все още не са избрани, но е много вероятно те да включват членове на мисията "Артемида II".

От предстоящата мисия зависи ще има ли забавяния в "Артемида III", които потенциално могат да доведат до изоставане на САЩ от Китай в новата надпревара към Луната.

Мисията "Артемида II" може да бъде изстреляна най-рано на 5 февруари 2026 г.

Телескопът "Пандора" и атмосферите на екзопланетите

През януари 2026 г. НАСА планира да изстреля "Пандора". Това е малък, но мощен телескоп, който ще наблюдава атмосферата на поне 20 екзопланети. Мисията може да революционизира изследванията на космоса, заради своята цена.

Мисията е част от нискобюджетната програма "Пайъниърс", която залага на компактни и сравнително евтини апарати благодарение на напредъка в технологиите. За сравнение "Пандора" струва около 20 милиона долара, а "Джеймс Уеб" - над 10 милиарда долара.

"Пандора" има огледало с диаметър 0,44 м. За да продължим сравнението - "Джеймс Уеб" има диаметър на огледалото 13 метра.

"Пандора" ще работи във видимия и близкия инфрачервен спектър, като ще наблюдава екзопланети с размери между Земята и Юпитер, богати на водород или водни пари. Въпреки че шансът за откриване на биопризнаци е малък, мисията ще осигури уникални и непрекъснати данни за екзопланети и техните звезди.

За пръв път ще научим подробности за облаците, мъглите и въздуха на светове в други звездни системи.

Haven-1 - Първата частна космическа станция

През пролетта на 2026 г. компанията Vast планира да изведе в орбита Haven-1. Това ще се превърне в първата в света самостоятелна комерсиална космическа станция.

Тя ще приема екипажи до 4 души и да покаже как може да изглежда бъдещето на космическите станции в ниска околоземна орбита след пенсионирането на МКС.

В началото на ноември в орбита беше разгърнат демонстрационният модул Haven Demo - прототип на системите, които ще бъдат използвани в бъдещата частна космическа станция Haven-1. Haven Demo съдържаше всички ключови технологии, нужни за една бъдеща станция - двигателни установки, системи за управление, навигация и комуникация, както и енергийни модули, идентични с тези, които ще бъдат използвани на Haven-1.

Haven-1 ще бъде изведен на височина от 425 км и скоро след това се очаква да приеме четиричленен екипаж за 30-дневна мисия с кораба SpaceX Crew Dragon.

Blue Moon Pathfinder Mission 1 - Amazon до Луната

След известно отлагане компанията Blue Origin на Джеф Безос ще направи демонстрационен полет с Blue Moon Pathfinder Mission 1. Това е тестова версия на тежкотоварна лунна платформа, която може да каца на лунната повърхност.

Целта е създаването на платформа за надеждни доставки на товари до Луната, като апаратът трябва да каца безпилотно с точност до 100 метра от целта си.

Именно икономично изгодните и редовни доставки до Луната ще позволят изграждането на база с постоянно човешко присъствие. Така мисията Moon Pathfinder Mission 1 е свързана с усилията на САЩ да колонизират Луната и създадат своя база там.

Griffin Mission One - още един американски апарат към Луната

Мисията Griffin Mission One ще достави сонда до Луната. Тя е разработена от Astrobotic Technology в рамките на програмата на НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS) и отново цели да улесни усвояването на земния спътник, подпомагайки мисията "Артемида".

Griffin Mission One ще достави научни, технологични и културни полезни товари до южния полюс на Луната.

Изстрелването е планирано не по-рано от юли 2026 г. с ракета Falcon Heavy на SpaceX от космодрума "Кенеди".

Мисията е насочена към изследване на лунни ресурси, летливи вещества и работа на повърхността в труден терен. Първоначално Griffin-1 е трябвало да превози ровъра VIPER на НАСА, но след отмяната му през 2024 г. полезният товар е променен. Лунният апарат е оборудван с автономна навигация и системи за избягване на опасности за прецизно кацане.

Сред основните полезни товари са тежкият ровър Astrolab FLIP, малкият мобилен CubeRover на Astrobotic и Nanofiche GLPH - наномащабен архив с културни и исторически материали, проектиран да се съхрани на Луната в продължение на милиони години.

"Чанъе 7" - Китай се насочва към южния полюс на Луната

През август Китай ще изпрати поредната си амбициозна мисия към Луната. След като кацна на обратната ѝ страна, този път Пекин планира изследване на богатия на вода и ресурси южен полюс.

"Чанъе 7" включва орбитър, апарат за кацане, ровър и иновативна "подскачаща" минисонда, способна да изследва труднодостъпни райони, недостъпни за стандартни ровъри.

Мисията има за цел да подпомогне четвъртата фаза на програмата - изграждане на роботизирана научна станция близо до южния полюс, като същевременно подготвя бъдещо пилотирано кацане и изграждането на китайска лунна база през 2030-те години.

"Чанъе 7" ще се опита да кацне на доста трудно място - в осветения ръб на кратера Шакълтън, където роувърът ще търси вода и воден лед, особено в постоянно засенчени кратери.

Научните цели включват изследване на лунната повърхност, състава и вътрешната структура на Луната, магнитното и термалното ѝ поле, условията на южния полюс, както и наблюдения на земната магнитна опашка и плазмосфера от лунна орбита. Мисията ще носи 21 научни инструмента, включително международни полезни товари. Успехът ѝ ще е важен и за планираното за 2030 година кацане на китайци на Луната.

Blue Ghost Mission 2 - САЩ също кацат на обратната страна на Луната

Втората мисия Blue Ghost е поредната американска мисия към Луната. Тя ще включва сонда за кацане и спътникът Lunar Pathfinder, които ще бъдат изведени в лунна орбита чрез орбиталния апарат Elytra. Освен това Firefly планира мисията да достави на лунната повърхност ровъра Rashid 2.

Целта е апаратът да кацне на обратната страна на Луната - нещо, което досега е извършвано само от Китай.

Dream Chaser - совалката се завръща в мини вариант

Sierra Space планира да изведе в орбита малката космическата совалка Dream Chaser като автономен орбитален апарат. Това ще бъде първият такъв свободен полет, демонстриращ способността на космическия самолет да работи в орбита и да се завръща с атмосферно кацане, подобно на самолет.

Програмата Dream Chaser се сблъска с чести забавяния поради инциденти, промени в дизайна и сложната тристепенна пропулсивна система, която може да превключва между ниска, средна и висока тяга, използвайки редуване между водороден пероксид и смес от пероксид и RP-1 гориво. Това доведе до отлагания при сертифицирането на Dream Chaser за полети до МКС.

От страна на НАСА, станцията вече е официално насрочена за извеждане от експлоатация през 2030 г., след което ще бъде умишлено спусната в атмосферата на Земята, за да изгори. В резултат възникна въпросът дали изобщо ще има време да се проведат седем товарни мисии с Dream Chaser. Междувременно Sierra Space заяви желание да превърне Dream Chaser в "национален актив", независим от NASA, за да може апаратът да бъде използван и за военни и разузнавателни мисии в космоса.

PLATO - Европейски телескоп за екзопланети

Европейската космическа агенция планира да изстреля орбиталния телескоп PLATO в края на 2026 година. Неговата основна мисия е да открива екзопланети и да измерва техните размери и орбити с изключителна точност. Той ще наблюдава стотици хиляди звезди и ще се фокусира върху планети, които могат да бъдат подходящи за живот.

"Използвайки най-консервативния модел и сценарий на мисията, ние изчисляваме, че ще открием минимум 500 планети с размерите на Земята, които ще бъдат намерени в период от 4 години", обяснява Филип Матушевски от мисията PLATO.

При най-песимистичния сценарий ще бъдат открити 12 подобни на Земята планети, които ще обикалят на сходно на нашето разстояние до своите звезди, които ще са от типа на Слънцето.

PLATO ще бъде първия космически телескоп, който ще е специализиран и в търсенето на планети около подобни на Слънцето звезди. Това е по-трудно, защото те са по-ярки. Досега мнозинството от откритите екзопланети са около по-малките и бледи червени джуджета. Това ще се постигне чрез специална архитектура, използваща 26 камери за наблюдение.

MMX - Япония ще изследва луните на Марс

Японската космическа агенция JAXA планира да изстреля мисия, която да проучи луните на Марс. Martian Moons eXploration (MMX) ще изстреля апарат, който да проучи в детайли Фобос и Деймос.

Амбициите на Токио не свършват до тук. JAXA планира да вземе проби от Фобос и да ги върне обратно на Земята.

MMX има за цел да изясни произхода на марсианските луни - дали са уловени астероиди или резултат от сблъсък с Марс. Космическият апарат ще влезе в орбита около Марс, ще оперира в специални квази-сателитни орбити около Фобос, ще събере поне 10 грама реголит и след това ще изпрати капсула с пробите обратно към Земята, с планирано кацане в Австралия през 2031 г.

Това ще бъде първата мисия, която събира и връща в лабораториите материал от луните на Марс.

Starship - ключови тестове за мегаракетата на Мъск

SpaceX продължава развитието на Starship, най-голямата ракета в историята, с допълнителни тестови полети през 2026. Тези полети ще служат за демонстриране на технология за транспортиране на товари както до Луната, така и до Марс и отвъд.

Полет 12 ще полети след няколко седмици, но по-интересен е Полет 13, също планиран за 2026 г., се очаква да бъде първият напълно орбитален полет на Starship и първият опит за улавяне на горната степен с кулата, при условие че Полет 12 е успешен.

През 2026 г. са планирани и няколко мисии за НАСА, свързани с демонстрация на прехвърляне и съхранение на гориво в ниска околоземна орбита - включително изстрелвания на целеви и преследващ Starship.

Ако SpaceX покаже, че Starship може да се дозарежда в орбита, това отваря пътя на НАСА към пилотиран полет към Луната.

Една от най-важните мисии за НАСА през годината е безпилотната демонстрация на лунното кацане със Starship HLS. Именно с такъв апарат трябва да кацнат астронавтите от мисията "Артемида III". Но Starship HLS ще изисква множество успешни презареждания в орбита, поради което е много важен и предходния тест.

SpaceX планира и първа безпилотна демонстрация на кацане на Марс, като няколко Starship-а ще бъдат изпратени към Червената планета, включително с експерименти на Италианската космическа агенция.

2026 ще бъде година на исторически пробиви и нови хоризонти - от нови пилотирани от хора полети до Луната след десетилетия пауза, до разширяване на частните орбитални станции, изследване на далечни светове и подготовка за бъдеща колонизация на Луната и Марс.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.