Единствената активна връзка на Земята с Венера прекъсна. Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) официално обяви края на мисията "Акацуки", след като преди година контактът със сондата бе изгубен и опитите за възстановяването му се оказаха неуспешни.

Изстрелян през 2010 г., апаратът "Акацуки", известен още като "Венериански климатичен орбитален апарат", имаше за цел да изучава метеорологичните модели на съседната ни планета.

Мисията на стойност 300 милиона долара претърпя сериозен неуспех още при първия си опит да влезе в орбита около Венера поради повреда в основния двигател. Това наложи апаратът да прекара пет години в непланирано пътуване около Слънцето, преди инженерите на JAXA да успеят да го спасят чрез сложна маневра и през 2015 г. най-сетне да го позиционират успешно в орбита.

Въпреки трудния старт, "Акацуки" значително надхвърли планирания си живот от 4,5 години. В продължение на осем години сондата събираше данни, които станаха основа за публикуването на 178 научни труда до момента. Четири от шестте ѝ научни инструмента останаха в експлоатация до април 2024 г., когато комуникацията окончателно прекъсна.

Първата снимка на друга планета показа преди половин век как изглежда Венера
Мисията бележи исторически успех за Япония като първата успешна междупланетна мисия на страната.

Преди "Акацуки" последната сонда в орбита около Венера беше Venus Express на Европейската космическа агенция (ESA), чиято мисия приключи през 2014 г.

Венера обаче няма да остане без изследователско внимание за дълго. НАСА планира две мисии - DAVINCI, която трябва да стартира през 2030 г. за изследване на атмосферата с модул за кацане, и VERITAS, предвидена за 2031 г., която ще картографира повърхността и вътрешността на планетата. Европейската космическа агенция също подготвя своя мисия - EnVision, която ще бъде изстреляна през 30-те години на века. Дотогава обаче човечеството временно губи своята директна наблюдателна връзка с мистериозната планета, която е най-близка до Земята.

