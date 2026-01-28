Разработката позволява бързо и лесно да се установи колко облъчване е поето от човека

370 Снимка: iStock by Getty Images

Изследователи от Университета в Хирошима (Hiroshima University - HU) разработиха метод за измерване на радиационно облъчване с помощта на камерата на обикновен смартфон. Системата струва под 70 щатски долара и може да бъде особено полезна при ядрени аварии и природни бедствия, когато бързата оценка на облъчването е от решаващо значение.

При излагане на радиация всяка секунда е важна за навременното лечение. Медицински интервенции като прилагане на цитокини за стимулиране на производството на бели кръвни клетки, прием на калиев йодид или пруско синьо за елиминиране на радиоактивни частици, както и щателно измиване на кожата, могат значително да намалят последиците от облъчването. Без лечение хора, получили цялостна доза от 4 грея (Gy), имат около 50% шанс за летален изход в рамките на 60 дни.

Греят (Gy) е мерна единица за абсорбирана радиация и показва количеството енергия, погълнато от единица маса тъкан. Съществуващите методи за измерване на радиационно облъчване често изискват сложни лабораторни анализи или скъпо оборудване, което ги прави трудно приложими в кризисни ситуации.

За да улеснят бързата диагностика след инциденти като аварията във Фукушима през 2011 г., учените от HU комбинират радиохромен филм от типа EBT4 с преносим сгъваем скенер и смартфон. Филмът променя цвета си незабавно при излагане на радиация. Макар промяната да е видима с просто око, тя не позволява точно определяне на получената доза.

След облъчване филмът се поставя в скенера, а изображението му се заснема с камерата на смартфон. Чрез мобилни приложения за обработка на изображения може да се изчисли получената доза радиация до 10 Gy. Така се осигурява бързо и сравнително точно измерване на място, без необходимост пострадалите да бъдат транспортирани до специализирани медицински центрове.

"За да бъдат защитени хората при тежки радиологични или ядрени аварии, доброволните измервания на дозата на място и бързото вземане на медицински решения са от ключово значение", коментира проф. Хироши Ясуда от Изследователския институт по радиационна биология и медицина към Университета в Хирошима. По думите му простотата, универсалността и ниската цена са критични фактори при спешни ситуации.

Системата е тествана успешно както със смартфони на Samsung, така и с устройства на Apple. В момента екипът на проф. Ясуда работи по стандартизиране на протоколите и проверка на надеждността ѝ при различни условия на околната среда.

Научната разработка е публикувана в списанието Radiation Measurements и е с отворен достъп, което позволява на други изследователи и организации да използват резултатите. Макар системата да работи още по-прецизно с настолни скенери, учените подчертават, че основната цел е била създаването на максимално преносимо решение.

"Целта ни беше да разработим система, която да работи дори при най-лошите сценарии - например след природно бедствие, когато инфраструктурата е сериозно засегната", допълва проф. Ясуда.

