Есенна супер разпродажба: MS Office за 31€, Windows 11 за 13€
Да управлявате бизнеса си или да вършите качествена работа става много по-лесно, когато компютърът ви е бърз, сигурен и оборудван с правилните инструменти. Ето защо Microsoft Office Professional 2021 и Windows 11 Pro са толкова разумен избор. В момента Godeal24 предлага изключителна оферта за доживотни лицензи на Microsoft Office и Windows по време на Есенната разпродажба. За ограничено време можете да вземете MS Office Professional 2021 с доживотен лиценз само за 31.55€ (обикновено 249€). Няма месечни такси за абонамент. Няма повтарящи се плащания. Само пълният пакет професионални приложения, инсталирани директно на вашия PC. Този пакет включва Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher и Access, като ви дава същите инструменти, на които разчитат офиси и бордови зали по целия свят. От изграждане на таблици, които обработват големи обеми данни, до създаване на презентации, които няма да засекат пред клиенти, Office 2021 Pro е създаден, за да бъде в крак с вашата работа. Excel предлага подобрени възможности за анализ, PowerPoint има по-умни инструменти за презентации, а Outlook прави управлението на пощата далеч по-лесно. Microsoft Office 2016 и 2019 ще прекратят поддръжката и актуализациите си през октомври 2025 г., така че сега е точното време да преминете към Office 2021. Не забравяйте да приложите специалния купон код "GG62" при покупка.
Подобрете работния си процес с MS Office пакети! (код за отстъпка "GG62")
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 31.55€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 59.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys - 59.90€ (only 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys - 95€ (only 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs - 25€ (only 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus - 1 PC - 25.05€
- MS Office 2019 Professional Plus - 2 keys - 75€ (only 23.38€/Key)
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.99€
- MS Office 2016 Professional Plus - 1 PC - 18.29€
- Microsoft Office 2024 Home and Business for MAC/PC - 140.99€ (Reg. 299€)
Можете също така да получите доживотен лиценз за Windows 11 Professional само за 13.55€ (ред. 199€) и да надградите своя компютър с усъвършенствани инструменти за сигурност и продуктивност. С официалното приключване на поддръжката на Windows 10 през октомври 2025 г., това е перфектната възможност да преминете към най-новата операционна система на Microsoft с голяма отстъпка. Със стилен интерфейс, AI интеграция и подобрени инструменти за многозадачност, Windows 11 не е просто операционна система; то е повече като ъпгрейд на начина на живот. За разработчиците, Copilot може дори да генерира кодови фрагменти и да се интегрира безпроблемно с платформи като GitHub, което го прави безценен инструмент както за професионалисти, така и за студенти. Тази операционна система е повече като ваш партньор за продуктивност.
Ъпгрейднете своя компютър с оригинален Windows 11: (код за отстъпка "GG50")
- Windows 11 Professional - 1 PC - 13.55€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 25.22€ (12.61€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.75€ (10.75€/Key)
- Windows 11 Home - 1 PC - 13.25€
- Windows 11 Home - 2 Keys - 24.75€ (12.38€/Key)
- Windows 10 Professional - 1 PC - 8.65€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.86€ (7.43€/key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.99€ (6.99€/Key)
- Windows 10 Home - 1 PC - 8.61€
- Windows 10 Home - 2 keys - 14.81€ (7.41€/key)
Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62")
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 42.29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.39€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 36.54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
- Visio Professional 2021 - 1 PC - 22.97€
- Project Professional 2021- 1 PC - 25.70€
Wholesale Deals, Unbeatable Prices!
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон "GG50")
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC- 9,14€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC- 12,81€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 14.99€
- Windows Server 2025 Standard - 31.49€
- Windows Server 2022 Standard- 26,13€
- Windows Server 2019 Standard- 25,01€
Още РС инструменти на най-добрите цени!
- Ashampoo PDF Pro 4 - 29.99€
- Ashampoo Photo Commander 18 - 10.21€
- MacBooster 8 Lifetime Subscription - 20.48€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime - 21.99€
В Godeal24 можете да спестите много време и пари с намалени цени за лицензи на MS, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентна цена. Насладете се на безпроблемното пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, който изпраща вашия софтуер директно на вашия имейл в рамките на секунди след покупката. Плюс това, с оценка TrustPilot 98% Отличен и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.
Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и че можете да използвате продукта без проблеми!
Свържете се с Godeal24: [email protected]
