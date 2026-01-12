Той е насочен към производителите на автомобили и собствениците на големи складове логистични хъбове

1857 Снимка: Boston Dynamics

След години на впечатляващи демонстрации с акробатики, салта и танци, Boston Dynamics официално преминава към практичната страна на роботиката. Компанията представи производствената версия на Atlas - хуманоиден робот, създаден като реален индустриален инструмент за заводи и логистични центрове. Серийното производство вече е започнало, а първите роботи ще влязат в експлоатация още тази година.

Новият Atlas вече е намерил първия си "работодател" - предприятие на Hyundai, която е и мажоритарен собственик на Boston Dynamics. Това е първото реално индустриално внедряване на хуманоидния робот и важна крачка към масовото му използване.

"Това е най-добрият робот, който някога сме създавали", заяви изпълнителният директор на Boston Dynamics Робърт Плейтър. По думите му Atlas бележи началото на дългосрочната визия за полезни роботи, които не само ще трансформират индустрията, но в бъдеще могат да навлязат и в домовете ни.

Производственият Atlas е висок 1,9 метра и разполага с 56 степени на свобода в ставите си. Това му позволява да върти глава и торс, да движи пръстите си независимо, да кляка и да се адаптира към сложни и тесни пространства. Обхватът му достига 2,3 метра, което е сериозно предимство в складова и производствена среда.

Роботът е проектиран да работи там, където хората бързо биха се изтощили. Той има температурен диапазон на нормално функциониране от -20°C до +40°C. Роботът може непрекъснато да повдига товари до 30 кг, с пикове до 55 кг. Atlas r;d четири часа автономна работа с батерия, която роботът може да смени сам за под три минути.

Atlas може да работи в три режима - напълно автономен, дистанционно управляван от оператор или контролиран чрез таблет. В основата му стои AI система, която не просто управлява движенията, а разбира средата, адаптира се към промени и събира данни за оптимизация на процесите.

Boston Dynamics обяви и стратегическо партньорство с Google DeepMind, което ще ускори обучението на робота за нови задачи и ще подобри контекстното му разбиране. Важен детайл е, че уменията, научени от един Atlas, могат мигновено да бъдат разпространени към цял флот от роботи.

Производството на Atlas вече тече в централата на Boston Dynamics в Бостън, а първите по-широки внедрявания са планирани за 2026 г. Hyundai подготвя и нова роботизирана фабрика с капацитет до 30 000 робота годишно, като Atlas ще бъде ключова част от това разрастване.

Появата на серийния Atlas показва, че САЩ наваксват в надпреварата с Китай. Наскоро китайската компания UBtech демонстрира масово внедряване на хуманоидни роботи Walker S2 в автомобилостроенето, логистиката и центрове за данни.

Всичко това подсказва, че хуманоидните роботи вече излизат от лабораториите и навлизат във фабриките. Подходът е предпазлив и поетапен, но посоката е ясна - автоматизацията на индустрията навлиза в нов етап, в който роботи с човешка форма ще работят рамо до рамо с хората.

