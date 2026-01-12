Компаниите, които разработват решения с изкуствен интелект, все по-ясно осъзнават, че дългосрочният успех на техните продукти минава през устойчив модел за монетизация. За Google този модел логично се гради върху реклама - но вече не в класическия ѝ вид, а дълбоко интегрирана в AI инструментите за търсене и пазаруване. Новият подход цели да превърне изкуствения интелект в реален търговски посредник между потребителя и онлайн магазините.

В AI режима на търсачката потребителите могат да описват желания продукт с естествен език - например "удобни маратонки за бягане в градски условия" - а алгоритмите анализират контекста, навиците и предишните търсения. На тази база Google планира да показва рекламни предложения, които не изглеждат като класически банери, а като логично продължение на самото търсене - с по-добра цена, специална комплектация или безплатна доставка.

От компанията обясняват, че рекламодателите от търговския сектор ще могат да избират какъв тип оферти да показват на потребителите на AI режима. Алгоритмите ще решават кое предложение е най-подходящо за конкретния човек в конкретния момент, което на практика прави рекламата персонализирана до ниво индивидуален потребител, а не до масова аудитория.

Тази стратегия има и защитна функция за Google. С разпространението на AI-базирани търсачки и чатботове традиционните рекламни формати започват да губят ефективност. Интегрирането на реклами директно в AI търсенето и пазаруването отваря нови пазари за приходи и позволява на корпорацията да запази доминиращата си позиция в дигиталната реклама.

В допълнение Google работи с големи търговски вериги в САЩ върху т.нар. "универсален търговски протокол", който ще улесни директните покупки през чатботове и AI интерфейси. Новият рекламен механизъм ще използва и историята на разговорите с чатбота, за да предлага още по-точни и релевантни оферти. Първоначално фокусът ще бъде върху ценови стимули, а в по-късен етап ще се добавят комбинирани маркетингови предложения и по-сложни търговски сценарии.

