На конференцията GTC 2025 Дженсън Хуанг заяви, че в сектора на изкуствения интелект няма никакъв финансов "балон". Изказването му идва на фона на растящата капитализация на Nvidia, която вече доближава 5 трилиона долара, и новите прогнози за грандиозен ръст в приходите през следващата година.

По думите на Хуанг, поколенията чипове Blackwell и Vera Rubin ще донесат на Nvidia до 500 милиарда долара приходи само през следващата година — без да се включват Китай и останалата част от азиатския пазар. Компанията очаква да произведе над 20 милиона бройки от новите си чипове, което ще е пет пъти повече от продажбите на предходната серия Hopper, реализирала около 4 милиона бройки.

Nvidia с нов рекорд, стана първата компания в света с оценка от $5 трлн.
"Не вярвам, че се намираме в AI балон. Всички използваме множество AI услуги и плащаме с удоволствие за тях, защото носят реална стойност", заяви Хуанг пред аудиторията, подчертавайки, че търсенето на изчислителна мощ ще продължи да расте експоненциално. Той добави, че Китай вече не участва в прогнозите на Nvidia, тъй като компанията има "близо нулево" присъствие на този пазар поради геополитическите ограничения.

Освен новите чипове, Nvidia обяви и няколко стратегически партньорства за десетки милиарди долари, които целят да ускорят изграждането на нови AI центрове по света. Това, според Хуанг, показва не само стабилността на сектора, но и увереността на индустрията, че изкуственият интелект е тук, за да остане.

