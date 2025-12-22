Криминалният свят ще се възползва максимално от дронове, автономни коли и хуманоидни роботи

Бойните дронове вече промениха лицето на войната. Но какво ще се случи, ако същите технологии попаднат масово в ръцете на престъпници или терористи? Според нов доклад на Европол този сценарий е не просто възможен, а напълно реалистичен в рамките на следващото десетилетие.

В анализ, изготвен от Innovation Lab на Европол, се очертава тревожна картина на бъдещето - свят, в който автономни превозни средства, дронове и хуманоидни роботи се използват като инструменти за престъпления, саботаж и дори тероризъм.

До 2035 г. полицейските служби в Европа ще трябва да се справят с "престъпления, извършвани от роботи". Очакванията са дронове да бъдат използвани за кражби или саботаж, а автономни автомобили да сеят хаос по улиците след хакерски атаки. В последния случай са възможни и терористични атаки срещу пешеходци.

Особено тревожен е рискът от хакване на роботи в здравеопазването, което би могло директно да застраши живота на пациенти. Не е за подценяване и опасността от използването на хуманоидни роботи за криминална дейност.

Докладът разглежда и социалните ефекти от автоматизацията. Хора, загубили работата си заради роботи и AI системи, могат да бъдат тласнати към киберпрестъпления, вандализъм и организирани атаки срещу роботизирана инфраструктура, просто за да оцелеят. Ново поколение политически лидери може да поеме "курс против роботите".

"Технологиите не съществуват във вакуум - те променят икономиката, обществото и мотивацията за престъпления", отбелязват анализаторите.

Европол подчертава, че органите на реда ще трябва да се развиват със същата скорост. Един полицай например ще трябва да установи дали катастрофа с автономен автомобил е резултат от софтуерна грешка или целенасочена кибератака.

Сред по-екзотичните предложения в доклада са и нови средства за противодействие - от оръжия за "замразяване" на роботи до мрежи с експлозиви за сваляне на дронове.

Макар от Европол да признават, че "бъдещето не може да се предскаже със сигурност", много от тенденциите вече се наблюдават. Автономни дронове се използват масово във военни конфликти като войната в Украйна, а подобни технологии все по-често "преливат" към организираната престъпност.

"Има случаи на пилоти на дронове, които продават услугите си онлайн - престъпността се превръща от "дистанционна услуга", се казва в доклада.

Не всички експерти са убедени, че до 2035 г. ще видим вълна от "робо-престъпления". Някои посочват сериозни технически и регулаторни бариери, които могат да забавят или ограничат тези сценарии.

"Не вярвам, че ще видим Робокоп по улиците", коментира представител на индустрията пред британски медии. Други обаче са по-песимистични: "Престъпниците винаги използват новите технологии - въпросът е не дали, а как", казва специалистът по роботика Джовани Лука Масала от Университета в Кент.

Според изпълнителния директор на Европол Катрин де Бол, интеграцията на безпилотни и автономни системи в престъпната дейност вече е започнала.

"Както интернетът и смартфоните донесоха нови възможности и нови заплахи, така и роботите и дроновете ще променят правилата на играта", предупреждава тя.

Бъдещето може и да не е напълно киберпънк дистопия, но едно е ясно - престъпността на утрешния ден ще бъде все по-автономна, дистанционна и технологична.

