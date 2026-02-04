С новите си AI контроли Firefox се позиционира като алтернатива за потребителите, които търсят по-малко автоматизация и повече контрол

677 Снимка: Mozilla

Браузърът Firefox ще получи нови разширени настройки за изкуствен интелект, включително възможност за пълно изключване на генеративните AI функции. Това обяви Mozilla Corporation, като по този начин компанията заема нетипична за индустрията позиция на фона на масовото навлизане на AI във всички водещи софтуерни платформи.

Новите контроли ще позволят на потребителите да блокират както съществуващи, така и бъдещи генеративни AI функции чрез специална настройка с име "Block AI enhancements". Функционалността ще стане достъпна с излизането на Firefox 148, планирано за 24 февруари.

"Подходът на Mozilla към изкуствения интелект е основан на същите принципи, които отдавна определят Firefox: реален избор и контрол за потребителите", заявява ръководителят на Firefox Аджит Варма в писмено изявление до Mashable. "В момент, когато голяма част от индустрията се движи към затворени, управлявани от AI екосистеми, ние поемаме по различен път - такъв, който поставя хората, а не платформите, в центъра."

От Mozilla посочват, че решението е директен отговор на обратната връзка от потребителите. "Чухме ясно нашите потребители - едни не искат AI изобщо, а други искат сами да решават как и кога той да се появява в браузъра им", допълва Варма. "С тези контроли потребителите могат да избират дали да използват AI функции или напълно да ги изключат, като запазят контрол и при бъдещи обновления."

За разлика от повечето конкуренти, Firefox ще позволи и детайлно управление на отделни AI функционалности. Сред тях са автоматични преводи, генериране на алтернативен текст в PDF файлове, групиране на табове с помощта на AI, предварителни прегледи на линкове и AI чатбот в страничната лента.

Ходът на Mozilla контрастира рязко с тенденциите в технологичния сектор. Компании като Google, Microsoft и Samsung активно интегрират генеративен изкуствен интелект в операционни системи, браузъри, търсачки, смартфони и дори домакински уреди. В много случаи тези функции не могат да бъдат напълно премахнати, както е например с асистента Copilot в Windows.

С новите AI контроли Firefox се позиционира като алтернатива за потребителите, които търсят по-малко автоматизация и повече контрол върху начина, по който изкуственият интелект присъства в ежедневната им дигитална среда.

