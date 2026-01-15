Германският отбранителен концерн Rheinmetall ("Райнметал") потвърди, че първата партида бойни машини за пехотата Lynx KF41 ще пристигне в Украйна "в рамките на следващите седмици". След като в края на 2024 г. в страната беше доставен един екземпляр за изпитания, още пет машини са на път и се очаква именно те да направят бойния дебют на този сравнително нов модел в реални военни условия.

Доставката е част от договор, подписан миналия месец и финансиран от германското правителство. Макар точната стойност на контракта да не е официално обявена, тя се оценява на "среден двуцифрен милионен диапазон в евро". Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер благодари както на Украйна за доверието, така и на Берлин за финансирането на първата партида, като подчерта, че това може да отвори пътя към много по-мащабни поръчки.

За Киев залогът е значителен. Успешното представяне на Lynx KF41 на бойното поле може да доведе не само до допълнителни доставки, но и до създаване на производствена линия в самата Украйна. Още през 2023 г. украинските власти заговориха за съвместно производство с Rheinmetall, а през ноември миналата година Папергер публично предложи изграждането на украински мощности за сглобяване не само на Lynx, но и на други машини като Fuchs и Panther.

Версията на KF41, предназначена за Украйна, е специално адаптирана към местните изисквания. Машината е оборудвана с двуместна кула Lance - силно модулна система, която може да бъде конфигурирана с различни оръдия, сензори и допълнително въоръжение. До момента Lynx е демонстриран с автоматични оръдия от 30 мм и 35 мм, както и с възможност за интеграция на противотанкови управляеми ракети Spike-LR.

Конструкцията позволява и използване на дронове, баражиращи боеприпаси и друго оборудване според задачите.

Lynx KF41 е по-големият и по-тежък вариант в семейството Lynx, с бойна маса около 44 тона - повече дори от германската Puma в базовата ѝ конфигурация. Машината разполага с екипаж от трима души и може да транспортира до осем пехотинци. Проектирана е с акцент върху висока степен на защита срещу противотанкови оръжия, артилерийски осколки и взривове, като при нужда може да бъде оборудвана и с активни защитни системи. Максималната ѝ скорост достига около 80 км/ч.

Важно е да се отбележи, че това е първият случай, в който Германия предоставя на Украйна чисто нова бойна машина от този клас, която дори не е на въоръжение в Бундесвера.

До момента Lynx KF41 се използва единствено от Унгария, която получи първите си машини в края на миналата година, произведени в специално изграден завод на Rheinmetall в Сегед.

Този ход подчертава мащаба на германската военна подкрепа за Украйна, която към октомври миналата година надхвърля 23 милиарда долара. Досега тя включваше основно машини втора употреба, като Marder и модернизирани БМП-1.

За Rheinmetall успехът в Украйна може да се окаже решаващ и от търговска гледна точка. Компанията вижда Lynx като експортно ориентирана платформа, способна да се конкурира с утвърдени модели като американския Bradley и шведския CV90. Машината дори участва и в американската програма за бъдеща бойна машина на пехотата XM30, където Rheinmetall се конкурира с General Dynamics.

Засега твърди поръчки за Lynx KF41 има само от Унгария и Италия, но интерес проявяват около дузина държави.

