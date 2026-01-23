Демис Хасабис поставя под въпрос доверието в AI асистентите, ако разговорите им бъдат прекъсвани от реклами

88 Снимка: АР/БТА

Генералният директор на Google DeepMind Демис Хасабис изрази публично учудване от решението на OpenAI да експериментира с реклами в ChatGPT. Повод за коментара станаха информации, че компанията вече тества рекламни формати, насочени към потребители без платен абонамент, с цел компенсиране на нарастващите разходи по поддръжката на услугата.

В интервю за Axios по време на Световния икономически форум в Давос Хасабис призна, че не е против рекламите като модел за финансиране, стига те да са "добре направени". Въпреки това той подчерта, че е изненадан от бързината, с която OpenAI е пристъпила към подобна стъпка. Според него подобно решение може да промени фундаментално начина, по който потребителите възприемат AI асистентите - не просто като инструмент, а като доверен дигитален помощник.

Ръководителят на DeepMind изрично уточни, че в момента Google няма конкретни планове за внедряване на реклами в собствения си AI чатбот. Вместо това компанията предпочита внимателно да наблюдава реакциите на пазара и потребителите. По думите му, макар рекламите да са в основата на бизнес модела на Google, натиск за "прибързани решения" по отношение на изкуствения интелект не съществува.

Хасабис постави и по-широк въпрос — как рекламата се вписва в идеята за персонален AI асистент, на когото човек трябва да има доверие. Според него чатботовете са коренно различно преживяване от търсачките, защото те "знаят повече за вас" и участват активно в ежедневните ви решения. Именно затова агресивното или неуместно рекламно присъствие може да доведе до отхвърляне от страна на потребителите.

Пример за подобна негативна реакция вече съществува. Когато OpenAI тества функция с предложения за приложения по време на разговори, много потребители ги възприеха като натрапчива реклама, което доведе до бързото ѝ изключване. Подобни проблеми срещна и Amazon при опитите си да интегрира реклами в Alexa — потребителите очакват помощник, а не дигитален търговец. На този фон остава отворен въпросът дали рекламите в ChatGPT ще бъдат приети или ще се превърнат в рисков експеримент за доверието в AI асистентите

