Китайската Huawei представи Atlas 350. AI-ускорителят на компанията е 2,8 пъти по-мощен от американския си конкурент Nvidia H20. Новото решение стъпва върху чипа Ascend 950PR и е насочено към сложни AI задачи, сред които работа с големи езикови модели и AI агенти.

Пускането му се вписва в курса на Huawei да изгражда собствен изчислителен капацитет и да намалява зависимостта си от чужди технологии на фона на действащите санкции на САЩ.

Пазарният дебют беше обявен от вицепрезидента Ма Хайсуе по време на партньорската конференция на Huawei в Китай. Той посочи, че устройството е част от плановете за създаване на самостоятелна китайска AI инфраструктура и чипови решения.

Atlas 350 е базирана на новия чип Ascend 950PR, който предлага по-висока изчислителна производителност и по-голям капацитет на паметта. Ръководителят на подразделението Ascend Джан Дисюан подчерта, че архитектурата е оптимизирана за актуални AI приложения, от препоръчващи системи и търсене до генериране на мултимодално съдържание и работа с големи езикови модели.

По публикуваните спецификации Atlas 350 достига 1,56 петафлопа производителност във формат FP4.

Форматът FP4 разчита на изчисления с ниска степен на достоверност, което ускорява обработката на данни и го прави подходящ за инференциране, етапът, при който обучен модел изпълнява задачи и извежда резултати. Huawei заявява, че по този показател ускорителят е 2,8 пъти по-добър от H20 на Nvidia, което може да донесе предимство в сегмента на силно натоварените приложения за изкуствен интелект.

Разработчиците акцентират, че целта на Atlas 350 не е само да догонва, а да изпреварва конкурентите именно при ключовите умозаключения, област, която става все по-значима с разпространението на AI агентите. Тези системи изискват висока скорост на обработка и мащабируемост при работа в реално време.

Появата на продукта идва на фона на продължаващите американски санкции, които ограничават достъпа на Huawei до съвременни технологии от САЩ. В отговор компанията развива собствена линия полупроводници, включително семейството Ascend, с цел да намали зависимостта си от външни доставчици и да изгради собствена екосистема от AI решения.

Макар чиповете на Nvidia да запазват преимущество при обучението на огромни невронни мрежи, по-силната позиция на Huawei при инференцията прави решенията й особено привлекателни за масово внедряване в облачни услуги, корпоративни системи и предприятия.

