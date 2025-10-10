Само чиповете в него ще струват 18 милиарда долара

Предприемачът Илон Мъск изгражда голям изчислителен комплекс за изкуствен интелект в Мемфис, щата Тенеси. Съоръжението, известно като Colossus 2, е продължение на вече функциониращ обект с площ от 461 декара и е предназначено да поддържа дейността на компанията му xAI.

Според информация на The Wall Street Journal, комплексът ще бъде оборудван с над 500 000 чипа за изкуствен интелект, като около 300 000 от тях все още предстои да бъдат доставени от Nvidia. Общата стойност на необходимите чипове се оценява на поне 18 милиарда долара, без да се включват разходите за строителството и останалото оборудване.

Първият център Colossus беше изграден за по-малко от година, като по данни на местните власти Мъск е закупил близка електроцентрала, за да покрие големите енергийни нужди на комплекса.

Мъск на практика затваря цикъла с купуването на ТЕЦ и изграждането на мащабен център за данни. Въпреки това за начинанието му се знае изключително малко, с изключение на факта, че е свързано с развитието на изкуствен интелект.

Към мистерията се добавя и един любопитен факт. Мъск е решил да нарече центъра за данни Colossus — по препратка към популярна научнофантастична трилогия от 60-те години на XX век на писателя Д. Ф. Джоунс, в която учени създават суперкомпютър със същото име, който придобива автономност и впоследствие потапя света във война и хаос.

Мъск заяви, че не вижда граници в надпреварата за развитие на изкуствения интелект.

"Смятам, че ще видим как изкуственият интелект ще продължи да се развива до степен, при която за него ще се използва цялата енергия, която можем да извлечем от Слънцето, а в крайна сметка — и с тази на цялата галактика," каза той по време на конференцията All-In Summit миналия месец.

Макар и хипотетично и с поглед към изключително далечното бъдеще, изказването показва, че Мъск не смята да забавя или спира развитието на AI проектите си. Такава е философията и сред останалите компании от сферата на изкуствения интелект. Именно в безконтролното му развитие обаче се крият рискове.

"В рамките на една година xAI се превърна във втория по големина данъкоплатец в града и окръга след FedEx", заяви Бил Дънавант III от Търговската камара на Мемфис пред WSJ.

И докато някои от рисковете са свързани със създаването на свръхспособен изкуствен интелект извън човешки контрол, то други са далеч по-конкретни и сигурни.

Наред с икономическите ползи, проектът поражда и опасения сред местните жители и природозащитни организации. Според Съвета за защита на природните ресурси (NRDC) новите съоръжения могат да окажат допълнително натоварване върху енергийната инфраструктура на региона и да увеличат нивата на замърсяване. Някои жители съобщават за по-чести прекъсвания на електрозахранването и по-високи сметки за ток.

"Хората смятат, че нашият район е най-лесен за подобни проекти и че местните общности нямат значение," коментира КеШон Пиърсън, директор на организацията Memphis Community Against Pollution, пред NRDC.

Качеството на въздуха пада, право пропорционално с разрастването на мащабните AI проекти.

На официалния сайт на проекта се посочва, че първият комплекс е изграден за четири месеца — значително по-бързо от първоначално предвидените две години. Според екипа на Colossus, това е постигнато чрез "оптимизация на процесите и премахване на ненужни стъпки".

Комплексът Colossus 2 е част от по-широките амбиции на Илон Мъск в областта на изкуствения интелект. Чрез xAI, Мъск цели да развива конкурентни модели и инфраструктура в отговор на водещи компании като OpenAI, Google и Microsoft.

