След кражбата от Лувъра в Париж, италианското министерство на културата съобщи, че разработва системи за сигурност на основата на изкуствен интелект, които са способни да откриват подозрително поведение около изключително ценни предмети, съобщи АФП, цитирана от БТА.

"Сигурността на културното наследство е без съмнение основен приоритет", посочват от министерството в комюнике, без да споменават кражбата в Лувъра.

Управлението на музеите разработва два големи експериментални проекта, насочени специално към археологическото наследство, обезпечени от европейски фондове на обща стойност от 70 милиона евро.

Програмата е финансирана през 2024 г., а новите инициативи целят да подобрят инструментите за превенция и наблюдение чрез използване на изкуствен интелект, анализ на големи бази данни и киберсигурност.

"Става въпрос за интелигентен видеоанализ, който може да открива анормално поведение и подозрителни движения, при пълно спазване на правилата за конфиденциалност, и да задейства предупредителни сигнали в подходящия момент", посочват от министерството.

"Тези системи с изкуствен интелект, основани на специално разработени алгоритми, могат да разпознават поведенчески модели и да сигнализират за възможен риск с нарастваща точност", добавят от ведомството.

В неделя четирима маскирани крадци откраднаха от Лувъра безценни бижута с помощта на подемник, като няколко минути по-късно успяха да избягат с мотопеди, а случаят предизвика дебат за сигурността на музеите.

