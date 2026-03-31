Китай реализира мащабен инфраструктурен проект, като изгради най-дългия външен ескалатор в света в планинския град Чунцин. Съоръжението, известно като "Богинята", се простира на над 800 метра и свързва различни нива на стръмен градски терен.

Ескалаторът се намира в района Ушан и преминава през гъсто застроена градска среда, като започва от подножието на стръмен склон и се изкачва нагоре почти до хоризонта. Пълното изминаване на трасето отнема около 21 минути, което подчертава мащаба на съоръжението.

Проектът представлява система от около две дузини отделни ескалатори и асансьори, които функционират като едно цяло. Основните компоненти са произведени от швейцарската компания Schindler в завод край Шанхай, като същата компания е доставила и над 1400 ескалатора за метрото в Чунцин.

"Доколкото ми е известно, няма подобни проекти в страната - нито в строеж, нито завършени", заявява Хуан Уей, ръководител на проектантския екип от China Railway Eryuan Engineering Group. "Това е първият по рода си."

Chongqing's Wushan has built an outdoor escalator of length 905 meters. It's also known as as the 'Wushan Goddess Escalator'
Съоръжението вече се използва активно от жителите на града. Около 9000 души дневно се възползват от него, като цената за еднопосочно пътуване е приблизително 0,4 долара. По време на Пролетния фестивал през миналия месец ескалаторът е бил използван от около 450 000 души.

Освен удобство за пешеходците, проектът има и практическо значение за местните преносвачи на стоки, известни като "бангбанг" работници, които традиционно пренасят товари по стръмните улици. "През 90-те години в района имаше десетки хиляди такива носачи. Нямаше асансьори и беше много неудобно", разказва 60-годишният Ран Гуанхуей.

Местните жители също оценяват новото съоръжение. "Ходенето пеша е доста изморително", споделя посетител от близко населено място.

С този проект Китай демонстрира как инфраструктурата може да се адаптира към сложен терен, превръщайки ежедневното придвижване в по-достъпно и ефективно.

