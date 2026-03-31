Китай реализира мащабен инфраструктурен проект, като изгради най-дългия външен ескалатор в света в планинския град Чунцин. Съоръжението, известно като "Богинята", се простира на над 800 метра и свързва различни нива на стръмен градски терен.

Ескалаторът се намира в района Ушан и преминава през гъсто застроена градска среда, като започва от подножието на стръмен склон и се изкачва нагоре почти до хоризонта. Пълното изминаване на трасето отнема около 21 минути, което подчертава мащаба на съоръжението.

Проектът представлява система от около две дузини отделни ескалатори и асансьори, които функционират като едно цяло. Основните компоненти са произведени от швейцарската компания Schindler в завод край Шанхай, като същата компания е доставила и над 1400 ескалатора за метрото в Чунцин.

"Доколкото ми е известно, няма подобни проекти в страната - нито в строеж, нито завършени", заявява Хуан Уей, ръководител на проектантския екип от China Railway Eryuan Engineering Group. "Това е първият по рода си."

Съоръжението вече се използва активно от жителите на града. Около 9000 души дневно се възползват от него, като цената за еднопосочно пътуване е приблизително 0,4 долара. По време на Пролетния фестивал през миналия месец ескалаторът е бил използван от около 450 000 души.

Освен удобство за пешеходците, проектът има и практическо значение за местните преносвачи на стоки, известни като "бангбанг" работници, които традиционно пренасят товари по стръмните улици. "През 90-те години в района имаше десетки хиляди такива носачи. Нямаше асансьори и беше много неудобно", разказва 60-годишният Ран Гуанхуей.

Местните жители също оценяват новото съоръжение. "Ходенето пеша е доста изморително", споделя посетител от близко населено място.

С този проект Китай демонстрира как инфраструктурата може да се адаптира към сложен терен, превръщайки ежедневното придвижване в по-достъпно и ефективно.

