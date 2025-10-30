Китайски учени от Института за интелигентни науки и технологии в Гуандун (GDIIST) представиха интелигентния суперкомпютър BIE-1. Устройството, чиято премиера се състоя на форум в Гуандун, се отличава с изчислителна мощ, съпоставима с тази на пълноразмерни суперкомпютри, но при 90% по-ниска консумация на енергия.

WSJ: Китай има различна визия за изкуствения интелект. И тя може би е по-умна
Виж още WSJ: Китай има различна визия за изкуствения интелект. И тя може би е по-умна

Основното предимство на BIE-1 е неговата достъпност и ефективност. За разлика от конвенционалните суперкомпютри, които изискват огромни зали в центрове за данни и колосално количество енергия за работа и охлаждане, китайската разработка е с размерите на малък хладилник. "Традиционният изчислителен център е като сграда, която изисква големи първоначални инвестиции и има висока консумация на енергия", коментира Ни Лей, съдиректор на лабораторията за интелигентни изчислителни системи към института. По думите му, BIE-1 "може да работи директно от домашен контакт, като консумацията му е едва една десета от тази на традиционното оборудване".

За постигането на тези резултати учените са използвали интуитивна невронна мрежа и алгоритъм с изкуствен интелект, който имитира работата на човешкия мозък. Това позволява на машината не само да обработва ефективно данни, но и да се учи и извлича закономерности от ограничени информационни масиви.

Техническите параметри на BIE-1 включват 1152 процесорни ядра, 4.8 терабайта DDR5 памет и 204 терабайта пространство за съхранение. Системата може да обработва едновременно различни типове данни - текст, изображения и реч, като постига скорост на обучение от 100 000 токена в секунда и скорост на логически заключения от 500 000 токена в секунда. Според разработчиците, тази производителност е сравнима с тази на традиционни изчислителни клъстери, задвижвани от множество висок клас графични процесори (GPU). Дори при най-сложните задачи температурата на процесорите се поддържа под 70 градуса по Целзий при почти безшумна работа.

Потенциалните приложения на BIE-1 са разнообразни - от наблюдение на здравето в домашни условия и персонализирано обучение за деца до ролята на личен AI асистент в офиса. "Това устройство може да се използва както самостоятелно, така и като спомагателен модул за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи мащабни изчислителни центрове", допълва Ни Лей. Разработката е осъществена съвместно с компаниите Zhuhai Hengqin Neogenint Technology и Suiren (Zhuhai) Medical Technology.

ИЗБРАНО
Почина вечният бохем Иван Тенев Днес
Почина вечният бохем Иван Тенев
21331
Кристина Агилера показва най-тънката си талия до момента, след като отслабна с 22 килограма Лайф
Кристина Агилера показва най-тънката си талия до момента, след като отслабна с 22 килограма
9067
Футболната агония на Ливърпул продължи със срамно отпадане за Купата на лигата Корнер
Футболната агония на Ливърпул продължи със срамно отпадане за Купата на лигата
5154
"Лукойл" прие оферта за продажба на 100% от международните си активи Бизнес
"Лукойл" прие оферта за продажба на 100% от международните си активи
16969
Археологическа находка предоставя нови сведения за мобилността на неандерталците Impressio
Археологическа находка предоставя нови сведения за мобилността на неандерталците
5137
Защо да посетите този красив гръцки остров, който има красиви плажове, а чашата вино струва 3 евро? Trip
Защо да посетите този красив гръцки остров, който има красиви плажове, а чашата вино струва 3 евро?
1447
Алуминиевото фолио има две страни и това съвсем не е случайно Вкусотии
Алуминиевото фолио има две страни и това съвсем не е случайно
189
"Използвайте силата си“: Сезонът на Скорпиона носи страст, тайни и голяма трансформация Zodiac
"Използвайте силата си“: Сезонът на Скорпиона носи страст, тайни и голяма трансформация
493