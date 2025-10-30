BIE-1 може да работи с домашен контакт и има с 90% по-ниска консумация на енергия

371 Снимка: Guangdong Institute of Intelligence Science and Technology (GDIIST), Zhuhai Hengqin Neogenint Technology and Suiren (Zhuhai) Medical Technology

Китайски учени от Института за интелигентни науки и технологии в Гуандун (GDIIST) представиха интелигентния суперкомпютър BIE-1. Устройството, чиято премиера се състоя на форум в Гуандун, се отличава с изчислителна мощ, съпоставима с тази на пълноразмерни суперкомпютри, но при 90% по-ниска консумация на енергия.

Основното предимство на BIE-1 е неговата достъпност и ефективност. За разлика от конвенционалните суперкомпютри, които изискват огромни зали в центрове за данни и колосално количество енергия за работа и охлаждане, китайската разработка е с размерите на малък хладилник. "Традиционният изчислителен център е като сграда, която изисква големи първоначални инвестиции и има висока консумация на енергия", коментира Ни Лей, съдиректор на лабораторията за интелигентни изчислителни системи към института. По думите му, BIE-1 "може да работи директно от домашен контакт, като консумацията му е едва една десета от тази на традиционното оборудване".

За постигането на тези резултати учените са използвали интуитивна невронна мрежа и алгоритъм с изкуствен интелект, който имитира работата на човешкия мозък. Това позволява на машината не само да обработва ефективно данни, но и да се учи и извлича закономерности от ограничени информационни масиви.

Техническите параметри на BIE-1 включват 1152 процесорни ядра, 4.8 терабайта DDR5 памет и 204 терабайта пространство за съхранение. Системата може да обработва едновременно различни типове данни - текст, изображения и реч, като постига скорост на обучение от 100 000 токена в секунда и скорост на логически заключения от 500 000 токена в секунда. Според разработчиците, тази производителност е сравнима с тази на традиционни изчислителни клъстери, задвижвани от множество висок клас графични процесори (GPU). Дори при най-сложните задачи температурата на процесорите се поддържа под 70 градуса по Целзий при почти безшумна работа.

Потенциалните приложения на BIE-1 са разнообразни - от наблюдение на здравето в домашни условия и персонализирано обучение за деца до ролята на личен AI асистент в офиса. "Това устройство може да се използва както самостоятелно, така и като спомагателен модул за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи мащабни изчислителни центрове", допълва Ни Лей. Разработката е осъществена съвместно с компаниите Zhuhai Hengqin Neogenint Technology и Suiren (Zhuhai) Medical Technology.

