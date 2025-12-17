Технологичният пробив може да промени електромобилите и да ускори ерата на хуманоидните роботи

8266 Снимка: Стоян Гогов/Midjourney

Китайската компания WeLion New Energy обяви огромен технологичен скок - в лабораторни условия е постигната енергийна плътност от 824 Вт·ч/кг в твърдотелна батерия със сулфиден електролит. Данните идват лично от председателя на борда Юй Хуейген, който подчертава, че това е първата реална стъпка към достигане на фантастичната граница от 1000 Вт·ч/кг. За сравнение, най-добрите литиево-йонни батерии днес достигат едва 250-300 Вт·ч/кг, което прави постижението на WeLion почти трикратно превъзходство над всичко серийно налично.

Подобна промяна може да преобрази цели индустрии. При електромобилите това означава двойно или дори тройно увеличение на пробега, което би надминало всякакви настоящи ограничения. Но първите реални потребители няма да са производителите на автомобили, а хуманоидните роботи - сектор, който се нуждае от много по-дълга автономна работа, за да стане икономически ефективен. Днес тези роботи работят 2-4 часа, но батерии с плътност 824 Вт·ч/кг биха увеличили този интервал многократно.

Все пак технологията има сериозни предизвикателства. Производството на сулфидния твърдотелен електролит е скъпо и сложно, което ще ограничи масовото внедряване поне в краткосрочен план. Според WeLion достигането на бъдещия еталон от 1000 Вт·ч/кг ще изисква дългогодишна работа, а комерсиализацията ще се случва поетапно.

WeLion не е непознат играч - компанията вече доставя полутвърдотелни батерии с плътност до 360 Вт·ч/кг, използвани в електромобилите Nio, включително рекордните пакети от 150 кВт·ч, които осигуряват над 1000 км пробег по CLTC. Компанията има производствен капацитет над 28,2 ГВт·ч и планира разширение до над 100 ГВт·ч, а сред инвеститорите ѝ са Huawei, Xiaomi, Geely, Nio, Sequoia и Hillhouse. WeLion дори се готви за IPO, с което може да стане първата китайска твърдотелна батерийна компания на фондовия пазар.

Постижението от 824 Вт·ч/кг показва, че WeLion не просто обещава, а доставя реални резултати. Ако траекторията на развитие се запази, твърдотелните батерии могат да бъдат следващият голям скок в енергийното съхранение - ключът към масовите роботи, електромобили с 1500-2000 км пробег и ново поколение мобилни устройства.

