Китайската компания Unitree Robotics официално представи следващото поколение хуманоиден робот — Unitree H2. Новият модел е висок 180 см и тежи 70 кг, доближавайки се повече от всякога до човешките пропорции. Той дори носи дрехи във видеото от официалното представяне, за да подчертае реалистичния си дизайн.

Макар Unitree все още да не е публикувала пълните технически спецификации, демонстрационните кадри показват, че H2 се движи с забележителна ловкост, баланс и плавност. Роботът изпълнява сложни танцови и бойни движения с лекота, демонстрирайки впечатляваща гъвкавост на ставите и естествени преходи между отделните пози.

В сравнение с предшественика си Unitree H1, новият H2 разполага с бионично, човекоподобно лице.

H1 привлече вниманието на цял Китай след появата си на Новогодишния гала концерт през 2024 г., когато неговият радостен танц Янко стана вирусен както в страната, така и по света. Като първият пълноразмерен хуманоиден робот в Китай, способен да тича, Unitree H1 бележи голям пробив в развитието на универсалните роботи. Той е висок около 180 см, тежи 47 кг и може да се движи със скорост от 3,3 метра в секунда — световен рекорд за хуманоидни роботи — с потенциална максимална скорост над 5 м/с.

Захранва се от сменяема батерия с капацитет 864 Wh, което позволява дълга работа и бърза подмяна. Оборудван е с 360° дълбочинно възприятие, включващо 3D LiDAR и камери за измерване на дълбочина, които му позволяват да събира високоточни пространствени данни и да извършва панорамно сканиране на околната среда в реално време.

Все още няма подробности за характеристиките на Unitree H2, но компанията постоянно усъвършенства своите продукти. Наскоро бюджетния G1 демонстрира какъв е крайният резултат на почти едногодишно обучение по кунг-фу.

