100

В нов документален филм, Илон Мъск е споделил, че бъдещето на човечеството може да е много мрачно, ако не започнем да поставяме регулации върху технологията за изкуствен интелект още от сега.



Макар развитието на изкуствения интелект още да е в начална фаза и той със сигурност да не може да притежава собствено въображение, емоции или съзнание, това може да се промени в бъдеще.



"Представете си най-омразния ви световен лидер. Представете си, че той има достъп до цялата информация за вас, че вие сте буквално свързани с него, а той може да прави милиони изчисления само за частица от секундата. Но най-страшната особеност на този дигитален диктатор е друга - той никога няма да умре", споделят притесненията си противниците на безконтролното развитие на AI.



"Ние сме на прага на създаването на свръх интелект, надхвърлящ значително човешкия. Мисля че това е очевидно", заявява Мъск. "Много хора са се опитвали да превземат света, но всички тези зли диктатори са имали една слабост - били са смъртни. Един свръхинтелигентен изкуствен интелект обаче не би бил такъв - ние никога няма да можем да се отскубнем от подобен безсмъртен диктатор", продължава милиардерът.



Мнозина учени и технологични експерти предупреждават за опасността от изкуствения интелект.



"Когато строим път ние не се замисляме за мравките и мравуняците, върху които изливаме асфалт. В един момент мравките по пътя можем да се окажем ние", заявява Мъск.



Докато в документалния филм "Do You Trust This Computer?" е наблегнато на тази позиция, съществуват и учени, твърдящи, че изкуственият интелект не може да се превърне в заплаха за човечеството, най-малкото защото няма свое съзнание и въображение, а неговите цели винаги са предварително зададени.



В близкото бъдеще се теоретизира възможността управлението на различни държавни структури, администрации и дори корпорации да бъде поверено на изкуствен интелект, който да прави най-изгодните решения на база на постъпващата при него информация.



Според някои в случай, че изкуственият интелект зароди свое собствено машинно или дигитално съзнание, то човечеството не трябва да реагира със страх и омраза към него.



В крайната страна на спектъра са и хората, твърдящи, че подобно машинно съзнание ще е следващата стъпка в еволюцията на живота, а хомо сапиенсите ще последват съдбата на хомо еректус и останалите предшественици на съвременния човек (които днес не съществуват), а това би било напълно естествено и нормално.