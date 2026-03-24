Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг работи по създаването на AI агент, който да подпомага изпълнението на собствените му управленчески функции. Това твърди публикация на "Уолстрийт джърнъл", позоваваща се на източници, запознати с проекта.

Изкуственият интелект

Според информацията системата има за цел да ускорява достъпа до вътрешна информация, като предоставя отговори, които иначе биха изисквали преминаване през няколко нива в йерархията на компанията. Засега не е ясно доколко този инструмент се различава от стандартен чатбот и какви конкретни "агентни" функции притежава.

Проектът е част от по-широката стратегия на Meta за интеграция на изкуствен интелект във всички аспекти на бизнеса. Зукърбърг вече заяви, че компанията инвестира в "AI-native" инструменти, които да повишат ефективността на служителите и да намалят нуждата от сложна организационна структура.

"Повишаваме ролята на индивидуалните служители и опростяваме екипите. Ако успеем, ще свършим много повече работа и тя ще бъде по-интересна", коментира той по време на представяне на финансовите резултати.

В резултат на тази политика AI постепенно се превръща в ключов елемент от вътрешната култура на компанията. Служителите са насърчавани да използват AI инструменти, да участват в обучения и хакатони, а оценката на представянето им вече частично зависи от това доколко ефективно прилагат новите технологии.

Вътрешни разработки като "Second Brain" функционират като своеобразен "AI началник на кабинет", който организира информация и подпомага работата по проекти. Други инструменти действат като лични асистенти, които могат да комуникират както със служители, така и с техните собствени AI агенти.

Meta дори е придобила платформа, наподобяваща социална мрежа за AI агенти, където подобни системи могат да "общуват" помежду си - концепция, която набира популярност в технологичните среди.

Бързото внедряване на тези технологии обаче крие и рискове. Наскоро вътрешен инцидент показа потенциалните проблеми - AI агент публикува автоматично отговор без одобрение от служител, което доведе до разпространение на грешна информация и временно разкриване на чувствителни данни в рамките на компанията.

