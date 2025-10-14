Microsoft прекратява основната поддръжка на Windows 10, след като операционната система навърши десет години на пазара. ИТ гигантът насърчава всички потребители да преминат към Windows 11.

Собствениците на компютри с Windows 10 — независимо дали използват Home, Pro или Enterprise версии — са засегнати от тази крайна дата на поддръжка. След днешният ден всеки компютър с тази операционна система става уязвим за хакери и киберпрестъпници - освен ако не предприемете навременни действия.

Очаква се последната основна актуализация за Windows 10 да бъде пусната днес около 20:00 часа българско време.

Ако не можете да преминете към Windows 11, Microsoft предлага допълнителна година на сигурност чрез програмата Extended Security Updates (ESU) за потребители, които се регистрират.

Тази програма ще осигури актуализации за сигурността на Windows 10 до октомври 2026 г.

Без програмата ESU, компютърът ви ще остане без защита за всички потенциални уязвимости, открити след 14 октомври. 

За потребители в Европейското икономическо пространство програмата е безплатна и не изисква синхронизация с облака.

Въпреки това Microsoft изисква влизане с акаунт поне веднъж на 60 дни, за да останете в ESU програмата, в противен случай компютърът ще бъде премахнат и няма да получава актуализации за сигурността.

Потребителите, които се запишат в ESU програмата, ще продължат да получават актуализации до октомври 2026 г. 

Любопитно, но към септември 2025 година около 40% от собствениците на домашни компютри са ползвали Windows 10.

