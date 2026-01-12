140 Снимка: iStock by Getty Images

OpenAI направи стратегическа инвестиция от 500 млн. долара в SB Energy - енергийното подразделение на SoftBank, което се специализира във възобновяеми енергийни източници и инфраструктура за центрове за данни. Сделката предвижда SoftBank да удвои сумата, с което общият размер на финансирането достига 1 млрд. долара - ясен сигнал за мащаба на бъдещите планове.

Партньорството далеч не е случайно. SoftBank вече е най-големият инвеститор в OpenAI и през последните месеци значително засили финансовата си подкрепа за разработчика на ChatGPT. През март японската група оглави кръг на финансиране за 40 млрд. долара, а в края на 2025 г. вложи допълнителни 22,5 млрд. долара. Новата инвестиция в SB Energy затваря кръга между изкуствения интелект, енергетиката и физическата инфраструктура, без която мащабните AI модели не могат да съществуват.

SB Energy е основана от SoftBank през 2011 г. и в момента развива едни от най-големите проекти за възобновяема енергия в САЩ. Компанията изгражда енергийни хранилища в Калифорния с обща мощност около 1,36 ГВт, както и соларни паркове, включително инсталация с пикова мощност 570 МВт. В Тексас вече работи слънчевата електроцентрала Orion Solar Belt с мощност 900 МВт, която захранва и кампус на Google - показателен пример за това как технологичните гиганти все по-често разчитат на собствена зелена енергия.

Ключов елемент от сделката е проектът Stargate - мащабна AI инфраструктура с мощност 1,2 ГВт, която ще бъде изградена в окръг Майлам, Тексас. OpenAI официално потвърди, че именно SB Energy ще отговаря за строителството и енергийното обезпечаване на този обект. Паралелно с това компанията на SoftBank изгражда втори кампус за център за данни в Тексас с мощност над 1 ГВт, като не се изключва той също да бъде използван от OpenAI.

Според OpenAI новият модел на сътрудничество комбинира собствените ѝ архитектурни решения за центрове за данни с опита на SB Energy в бързото изграждане, контрола на разходите и интегрираната енергетика. Партньорството не е ексклузивно, но дава приоритетен достъп до ресурси - нещо критично важно в момент, когато глобалното търсене на изчислителна мощ за AI расте с безпрецедентни темпове.

