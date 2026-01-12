OpenAI направи стратегическа инвестиция от 500 млн. долара в SB Energy - енергийното подразделение на SoftBank, което се специализира във възобновяеми енергийни източници и инфраструктура за центрове за данни. Сделката предвижда SoftBank да удвои сумата, с което общият размер на финансирането достига 1 млрд. долара - ясен сигнал за мащаба на бъдещите планове.

Изкуственият интелект

Партньорството далеч не е случайно. SoftBank вече е най-големият инвеститор в OpenAI и през последните месеци значително засили финансовата си подкрепа за разработчика на ChatGPT. През март японската група оглави кръг на финансиране за 40 млрд. долара, а в края на 2025 г. вложи допълнителни 22,5 млрд. долара. Новата инвестиция в SB Energy затваря кръга между изкуствения интелект, енергетиката и физическата инфраструктура, без която мащабните AI модели не могат да съществуват.

SB Energy е основана от SoftBank през 2011 г. и в момента развива едни от най-големите проекти за възобновяема енергия в САЩ. Компанията изгражда енергийни хранилища в Калифорния с обща мощност около 1,36 ГВт, както и соларни паркове, включително инсталация с пикова мощност 570 МВт. В Тексас вече работи слънчевата електроцентрала Orion Solar Belt с мощност 900 МВт, която захранва и кампус на Google - показателен пример за това как технологичните гиганти все по-често разчитат на собствена зелена енергия.

Ключов елемент от сделката е проектът Stargate - мащабна AI инфраструктура с мощност 1,2 ГВт, която ще бъде изградена в окръг Майлам, Тексас. OpenAI официално потвърди, че именно SB Energy ще отговаря за строителството и енергийното обезпечаване на този обект. Паралелно с това компанията на SoftBank изгражда втори кампус за център за данни в Тексас с мощност над 1 ГВт, като не се изключва той също да бъде използван от OpenAI.

Според OpenAI новият модел на сътрудничество комбинира собствените ѝ архитектурни решения за центрове за данни с опита на SB Energy в бързото изграждане, контрола на разходите и интегрираната енергетика. Партньорството не е ексклузивно, но дава приоритетен достъп до ресурси - нещо критично важно в момент, когато глобалното търсене на изчислителна мощ за AI расте с безпрецедентни темпове.

ИЗБРАНО
САЩ използвали неизвестно високотехнологично оръжие при пленяването на Мадуро Днес
САЩ използвали неизвестно високотехнологично оръжие при пленяването на Мадуро
20993
Вижте най-бляскавите визии от наградите "Златен глобус" 2026 (снимки) Лайф
Вижте най-бляскавите визии от наградите "Златен глобус" 2026 (снимки)
51755
Реал (Мадрид) уволни треньора след загубата от Барселона Корнер
Реал (Мадрид) уволни треньора след загубата от Барселона
7897
50 000 евро глоба за мобилен оператор, спрял на два пъти услуги на изряден клиент Бизнес
50 000 евро глоба за мобилен оператор, спрял на два пъти услуги на изряден клиент
10878
Има ли прошка за човек, който е изпратен на война на сляпо? "Не съм лош човек" тръгва в избрани кина от 16 януари Impressio
Има ли прошка за човек, който е изпратен на война на сляпо? "Не съм лош човек" тръгва в избрани кина...
1185
Най-добрата евтина градска почивка в Европа, където халба бира е 2 евро, а нощувките в Airbnb са под 50 евро на вечер Trip
Най-добрата евтина градска почивка в Европа, където халба бира е 2 евро, а нощувките в Airbnb са под...
3100
Минералите и как да си ги набавим чрез храната Вкусотии
Минералите и как да си ги набавим чрез храната
249
Източен хороскоп за 2026 г.: Какво очаква всяка зодия? Zodiac
Източен хороскоп за 2026 г.: Какво очаква всяка зодия?
2356
Много студено днес и утре, но след това предстои повишение на температурите Времето
Много студено днес и утре, но след това предстои повишение на температурите
5684