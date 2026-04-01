По-ниският шум, по-високата ефективност и липсата на вредни емисии биха могли да подобрят значително операциите в градска среда

1286 Снимка: Robinson Helicopter Company

Американската компания Robinson Helicopter Company обяви, че работи по разработката на изцяло електрически хеликоптер, базиран на доказана платформа. Проектът се реализира съвместно с технологичната компания KULR Technology Group, специализирана в решения за безопасност и управление на батерии.

Новият модел, обозначен като eR66, ще бъде разработен върху съществуващия хеликоптер R66 - една от утвърдените машини в портфолиото на компанията. Целта е създаването на демонстрационен прототип, който да покаже възможностите на батерийното задвижване в традиционната роторна авиация.

Инициативата идва на фона на засиления интерес към електрическите летателни апарати с вертикално излитане и кацане (eVTOL), които често се разглеждат като бъдещето на въздушната мобилност. От Robinson Helicopter обаче подчертават, че класическите хеликоптери също имат потенциал да се адаптират към новите технологии.

Компанията има дългогодишна история в сектора, започнала с модела R22 преди близо половин век. Оттогава тя разширява гамата си с модели като R44, R66 и R88, като твърди, че е произвела повече граждански хеликоптери от всеки друг производител в света.

Паралелно с електрификацията, Robinson инвестира и в автоматизация, включително чрез ново подразделение за безпилотни системи. Разработката на електрически хеликоптер се разглежда като следваща логична стъпка в еволюцията на компанията.

Ключов елемент в проекта е батерийната технология, разработвана от KULR. Решенията на компанията първоначално са създадени за космически мисии и са сертифицирани от НАСА. Сега за първи път ще бъдат приложени в роторен летателен апарат.

Новата батерийна архитектура ще бъде оптимизирана за ниско тегло и висока ефективност. Освен нулеви емисии, проектът цели и намаляване на оперативните разходи, както и използване на батериите в т.нар. "втори живот" след края на авиационната им експлоатация.

Според главния изпълнителен директор на компанията Дейвид Смит, електрическият хеликоптер може да намери приложение в ключови области като спешната медицинска помощ. По-ниският шум, по-високата ефективност и липсата на вредни емисии биха могли да подобрят значително операциите в градска среда.

Към момента няма обявена конкретна дата за първия демонстрационен полет на eR66, но плановете включват бъдеща сертификация и интеграция на модела редом с новото поколение електрически летателни апарати.

Разработката показва, че преходът към електрическа авиация няма да бъде ограничен само до нови концепции като eVTOL, а ще обхване и традиционните платформи, които продължават да играят важна роля в авиационния сектор.

