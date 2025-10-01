Строителни роботи съществуват от известно време, но засега имат ниска самостоятелност и мобилност. Новият "играч" в тази сфера се нарича Charlotte и обещава да промени това. Според създателите му той е автономен и може да изгради къща от 200 кв.м само за един ден - със скорост, равна на труда на 100 зидари.

Charlotte е резултат от сътрудничество между австралийския инженеринг стартъп Crest Robotics и Earthbuilt Technology, която е разработила екологичен строителен материал от местни суровини - смес от пясък, отпадъчно стъкло и натрошени тухли.

Вместо да изпълнява отделни задачи в сложни структури, като връзване на арматура или сглобяване на дървени панели, Charlotte използва екструзионна система, за да "3D-принтира" споменатия строителен материал в последователни слоеве - движейки се и повдигайки се върху своите паякообразни крака. Всичко това се случва чрез една машина и в един-единствен процес.

Роботът все още е в разработка и вероятно са нужни години, преди да построи първото си жилище - но умален прототип вече беше показан на изложение. Компаниите зад Charlotte имат амбиции той да бъде използван не само за строеж на домове, но и за изграждане на бази на Луната за научни изследвания. Те посочват, че неговият компактен и био-вдъхновен дизайн, съчетан с автономни способности, го правят идеален за работа в космоса.

Макар че в сегашния си вид Charlotte може да изгражда само сравнително прости конструкции, основното му предимство е в справянето с недостига на работна ръка и забавянията в строителството - проблеми, които влошават жилищната криза в много страни.

Създадените чрез 3D печат конструкции са устойчиви на наводнения и пожари, а процесът е значително по-бърз и евтин от традиционните методи. Ако съставките за материала на Earthbuilt са местни, това допълнително намалява въглеродния отпечатък.

Разбира се, такива решения няма да са подходящи за всички пазари, климатични условия и предпочитания на клиентите. Но за милионите хора, засегнати от недостиг на жилища и глобалния дисбаланс в предлагането, Charlotte изглежда като обещаващ начин поне частично да се облекчи проблема.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30188
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21531
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5426
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9086
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3879
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1862
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3712
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1844