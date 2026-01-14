Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг отправи критика към все по-разпространените мрачни прогнози за бъдещето на изкуствения интелект, определяйки ги като "неполезни" за обществото, индустрията и правителствата. В свое участие в подкаста No Priors, цитиран от TechSpot, Хуанг заяви, че т.нар. апокалиптични сценарии за "края на света", вдъхновени от научната фантастика - създават повече вреда, отколкото полза.

"С много уважавани хора беше изградена апокалиптична, крайно песимистична картина за AI. Това не е полезно - нито за хората, нито за индустрията, нито за обществото, нито за правителствата", коментира Хуанг. По думите му подобни послания влияят пряко върху публичните политики, които от своя страна могат да ограничат развитието на технологичния сектор.

В същото време шефът на Nvidia направи уговорката, че не отхвърля напълно критиките към изкуствения интелект. Според него част от опасенията са разумни и заслужават внимание, макар да не навлезе в конкретни примери.

Изказванията му идват на фона на безпрецедентния възход на Nvidia, чиито чипове са ключови за обучението на големите AI модели. Огромното търсене изстреля пазарната капитализация на компанията до близо 5 трилиона долара, превръщайки я в един от най-ценните технологични гиганти в света.

Хуанг често заема силно оптимистична позиция по отношение на AI - понякога дори по-ентусиазирана от тази на самите разработчици на изкуствен интелект. Така например, когато главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей предупреди, че AI може да заличи половината от стартовите офис позиции в рамките на пет години, Хуанг контрира, че това е опит за всяване на страх и за представяне на Anthropic като единствено "отговорния" играч в сектора.

Въпреки това, критиците отбелязват, че самият Хуанг не е чужд на крайни твърдения - включително че служителите му са "луди", ако не използват AI във всяка възможна задача, както и че изкуственият интелект няма да отнеме работните места, а просто ще накара хората да работят повече.

Дебатът около рисковете и ползите от AI продължава да се задълбочава, но на неговия фон все повече изпъкват икономическите интереси на замесените в него. Хуанг определено няма интерес продажбата на чипове за създателите на изкуствен интелект да намалее.

