AI сървърите и облачните решения изведоха тайванския гигант до рекордни резултати в края на 2025 година

166 Снимка: АP/БТА

Тайванската компания Foxconn, най-големият производител на електроника в света, отчете рекордни приходи за четвъртото тримесечие на 2025 г., като основният двигател за растежа отново е бурното търсене на решения, свързани с изкуствения интелект. Компанията, която е водещ производител на AI сървъри за Nvidia и основен сглобяващ партньор на Apple, успя значително да надмине очакванията на анализаторите.

Приходите на Foxconn за периода октомври-декември 2025 г. са нараснали с 22,07% на годишна база и са достигнали 2,6028 трилиона тайвански долара, което се равнява на около 82,61 млрд. щатски долара. За сравнение, пазарните прогнози бяха за около 2,418 трилиона тайвански долара. Ръстът е отчетен както на годишна, така и на тримесечна база, което създава изключително висока база за сравнение в началото на 2026 г.

Компанията вече признава за традиционно сезонно забавяне през първото тримесечие на 2026 г., особено в сегмента на информационните и комуникационните технологии. Въпреки това от Foxconn са уверени, че стабилното търсене на AI сървъри ще позволи резултатите да останат близо до горната граница на диапазона, наблюдаван през последните пет години. В доларово изражение приходите за четвъртото тримесечие са нараснали още по-впечатляващо - с 26,4%.

Основният принос за положителната динамика идва от подразделението за облачни и мрежови продукти, където AI решенията заемат все по-централно място. За сметка на това сегментът на интелигентната потребителска електроника, включително iPhone, отчита лек спад, повлиян основно от неблагоприятни валутни курсове. Само през декември Foxconn е реализирала приходи от 862,86 млрд. тайвански долара - рекорд за месеца и ръст от 31,77% спрямо година по-рано.

Foxconn, официално регистрирана като Hon Hai Precision Industry, засега не публикува конкретни прогнози за следващите тримесечия. Пълният финансов отчет за четвъртото тримесечие ще бъде оповестен през март. Междувременно акциите на компанията са поскъпнали с 25,3% за последната година, в синхрон с общата тенденция на тайванския пазар, като в края на последната търговска сесия книжата на Foxconn отбелязаха допълнителен ръст.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.