Производството на компактния модел СВДС, предназначен за специалните части, е увеличено 13 пъти в сравнение с миналата година

Руският държавен концерн "Калашников", най-големият производител на стрелкови оръжия в страната, обяви мащабна програма за модернизация на снайперски винтовки "Драгунов" (СВД). Става въпрос за модела СВДС - компактна версия на базовия модел със сгъваем приклад, която досега се използваше предимно от въздушно-десантните войски, морската пехота и други елитни подразделения.

"Концернът "Калашников" увеличи производството на 7,62-милиметрови снайперски винтовки "Драгунов" със сгъваем приклад (СВДС) 13 пъти в сравнение с 2024 година. Това е в отговор на повишено търсене в зоната на специалната военна операция", се казва в изявление на пресслужбата на концерна, цитирано от руските медии.

Въпреки че цевта на СВДС е по-къса с няколко сантиметра от тази на стандартната СВД (565 мм срещу 620 мм), оръжието запазва висока точност и способност за поразяване на цели на разстояние до 1000 метра.

"Предимствата на тази винтовка са потвърдени от три десетилетия успешна експлоатация. Полуавтоматичното действие, компактният дизайн, ниското тегло и високата точност са безспорни предимства на СВДС. Тя ефективно помага на нашите войски да изпълняват бойни задачи", заяви генералният директор на концерна Алан Лушников.

Винтовката "Драгунов", конструирана от Евгений Драгунов през 50-те години на миналия век, е самозарядно оръжие, създадено за поразяване на различни цели на дистанция до 1200 метра. Технически, въпреки наименованието си ("Снайперска винтовка Драгунов"), тя не е снайперска пушка в класическия западен смисъл, а по-скоро оръжие за точна стрелба в състава на пехотното отделение (DMR).

Нейната цел е да осигури на отделенията огнева мощ на по-големи дистанции, отколкото стандартните автомати, като АК-47 и неговите разновидности. Подобно на легендарния автомат, СВД е известна със своята изключителна надеждност, лесна поддръжка и експлоатация, което я прави популярна не само в редовни армии, но и сред различни въоръжени групи по света.

Модернизацията включва промени в сгъваемия приклад, добавяне на релса тип Пикатини и други оптимизации, съобразени с научените уроци от войната в Украйна.

Освен модернизираните СВДС, руските сили на фронта получават и нови доставки от снайперските винтовки с ръчно презареждане СВ-98, които са предназначени за щатните снайперисти.

