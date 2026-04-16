Земята в момента преминава през облак от космически отломки, образуван от разпадащ се астероид. Това показва ново изследване, публикувано в научното издание "Астрофизикъл Джърнъл".

Автор на проучването е астрономът Патрик Шобер, който е постдокторант в НАСА. Той анализира данни от обсерватории в Калифорния, Канада, Япония и Европа. Целта е да се открият трудно забележими астероиди, които не могат да бъдат засечени с обикновени телескопи.

Според изследването, малък астероид изхвърля стотици фрагменти при приближаването си към Слънцето. Тези частици образуват поле от отломки, през което Земята преминава. При навлизане в атмосферата те се нагряват и създават ярки метеори, известни като падащи звезди.

Шобер изследва над 235 хиляди метеора. Той използва изчислителни методи, за да открие групи обекти със сходни характеристики. Това насочва към общ произход. В резултат е идентифицирана група от 282 метеора, които вероятно идват от един и същ разпадащ се астероид.

Подобни явления не са нови. Много метеори произлизат от комети, които отделят прах и газ при нагряване близо до Слънцето. Астероидите също могат да създават метеорни потоци. Такъв пример е астероидът 3200 Фаетон, който е източник на метеорния поток Геминиди през декември.

Разликата е, че досега учените са изследвали основно по-големи обекти. Новото проучване показва, че дори малки и трудно откриваеми астероиди могат да бъдат проследени чрез метеорите, които създават.

"Всеки метеорен поток се появява, когато Земята премине през такъв поток от отломки", пише Шобер в публикация за The Conversation. "Ако астрономите могат да откриват метеорни потоци, те могат да използват това и за намиране на активни обекти в космоса."

