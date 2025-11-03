На церемония по награждаване певицата заяви, че е редно милиардерите да споделят парите си

503 Снимка: Mark Zuckerberg via X

Макар и известна с по-мекия си тон, певицата Били Айлиш не се поколеба да отправи директно послание към най-богатите в света. По време на церемонията по връчването на наградите за иноватори на WSJ Magazine в Ню Йорк, носителката на "Грами" използва речта си, за да предизвика заможните гости в залата.

"Живеем във време, в което светът е в наистина лошо и мрачно състояние, а хората се нуждаят от съпричастност и помощ повече от всякога", обърна се Айлиш към публиката. "Бих казала, че ако имате пари, би било чудесно да ги използвате за добри каузи, може би да ги дадете на хора, които се нуждаят от тях."

Тя продължи още по-директно: "Обичам ви всички, но тук има неколцина, които разполагат с много повече пари от мен. Ако си милиардер, защо си милиардер? Без лоши чувства, но... раздайте си парите."

Сред присъстващите в залата беше и основателят на Meta и един от най-богатите хора в света - Марк Зукърбърг. Според очевидец, цитиран от списание People, той е изглеждал видимо раздразнен и не е аплодирал думите на певицата, за разлика от други гости като Хейли Бийбър, Спайк Лий и Джордж Лукас.

Самата Айлиш доказва думите си с дела. Водещият Стивън Колбер, който ѝ връчи приза, обяви, че тя ще дари 11,5 милиона долара от приходите от турнето си "Hit Me Hard and Soft" за каузи, свързани с климатичната справедливост и борбата със замърсяването.

За сравнение, нетното състояние на Айлиш се оценява на около 50 милиона долара, докато това на Зукърбърг възлиза на 264 милиарда долара. Той присъстваше на събитието, за да подкрепи съпругата си Присила Чан, която получи награда за филантропия.

Възможно е раздразнението на Зукърбърг да не е породено толкова от призива за дарения, колкото от подтекста в думите на Айлиш - че самото съществуване на милиардери, независимо от тяхната благотворителност, символизира нарастващата пропаст между бедни и богати в света.

