Браузърът Brave направи важна крачка в развитието на своята AI търсачка, като представи новия режим Ask Brave. За разлика от съществуващия AI Answers, който дава кратки резюмета, Ask Brave ще предоставя разширени и контекстуални отговори, допълнени с линкове, видеа, изображения и допълнителна информация от различни източници. Потребителите ще могат да задават уточняващи въпроси и дори да водят чат с функцията Deep Research.

Според TechCrunch новият режим не изисква преминаване към отделен интерфейс - търсачката сама определя дали е необходим кратък или разширен отговор. За да активират Ask Brave, потребителите могат да използват бутона "Ask" до лентата за търсене, специалния раздел на страницата с резултати или да добавят двоен въпросителен знак към заявката.

Компанията подчертава, че форматът на отговорите в Ask Brave напомня на ChatGPT и Perplexity - включва линкове към източници и възможност за трансформиране на съдържанието. Очаква се новата функция да генерира милиони отговори дневно, благодарение на комбинацията от собствения API на Brave и мощни големи езикови модели (LLM).

Brave обръща специално внимание и на поверителността. Всички чатове се криптират и се изтриват след 24 часа неактивност. Това е и едно от конкурентните предимства на браузъра, който се позиционира като сигурна алтернатива на големите технологични компании.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30224
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21624
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5429
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9109
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3893
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1863
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3728
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1851