Браузърът Brave направи важна крачка в развитието на своята AI търсачка, като представи новия режим Ask Brave. За разлика от съществуващия AI Answers, който дава кратки резюмета, Ask Brave ще предоставя разширени и контекстуални отговори, допълнени с линкове, видеа, изображения и допълнителна информация от различни източници. Потребителите ще могат да задават уточняващи въпроси и дори да водят чат с функцията Deep Research.

Според TechCrunch новият режим не изисква преминаване към отделен интерфейс - търсачката сама определя дали е необходим кратък или разширен отговор. За да активират Ask Brave, потребителите могат да използват бутона "Ask" до лентата за търсене, специалния раздел на страницата с резултати или да добавят двоен въпросителен знак към заявката.

Компанията подчертава, че форматът на отговорите в Ask Brave напомня на ChatGPT и Perplexity - включва линкове към източници и възможност за трансформиране на съдържанието. Очаква се новата функция да генерира милиони отговори дневно, благодарение на комбинацията от собствения API на Brave и мощни големи езикови модели (LLM).

Brave обръща специално внимание и на поверителността. Всички чатове се криптират и се изтриват след 24 часа неактивност. Това е и едно от конкурентните предимства на браузъра, който се позиционира като сигурна алтернатива на големите технологични компании.

