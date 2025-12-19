Максимумът вече е 5, а не 30

396 Снимка: iStock by Getty Images

Instagram официално въвежда ново ограничение върху използването на хаштагове в публикациите - максимум пет на пост. Мярката е част от по-широките усилия на платформата да анализира промените в поведението на потребителите, както и да ограничи спама и измамните профили.

От компанията нееднократно са заявявали, че хаштаговете вече не играят толкова ключова роля за откриването на съдържание, както в миналото. Вместо това все по-голямо значение имат алгоритмите с изкуствен интелект, които персонализират съдържанието и показват на всеки потребител това, което най-вероятно ще го заинтересува.

Въпреки това хаштаговете все още имат своята функция - те помагат за групиране на съдържанието по теми и насочват потребителите към сходни публикации. Именно затова Instagram не се отказва напълно от тях, а просто ограничава прекомерната им употреба.

През последната година платформата тестваше различни варианти на ограничения, като в някои експерименти на потребителите беше позволено да използват едва три хаштага. След анализ на резултатите Instagram е взел решение да въведе по-умерен лимит - до пет хаштага на публикация, който ще стане универсален за всички.

Според наблюдатели целта е да се насърчи по-качествено и релевантно тагване, вместо масово добавяне на популярни, но често несвързани хаштагове. Това от своя страна трябва да подобри качеството на съдържанието в платформата и да затрудни работата на спам акаунтите.

Новото ограничение е още един знак, че Instagram постепенно се отдалечава от класическите механизми за откриване на съдържание и залага все повече на алгоритмично подбрани препоръки.

