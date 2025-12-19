Instagram официално въвежда ново ограничение върху използването на хаштагове в публикациите - максимум пет на пост. Мярката е част от по-широките усилия на платформата да анализира промените в поведението на потребителите, както и да ограничи спама и измамните профили.

От компанията нееднократно са заявявали, че хаштаговете вече не играят толкова ключова роля за откриването на съдържание, както в миналото. Вместо това все по-голямо значение имат алгоритмите с изкуствен интелект, които персонализират съдържанието и показват на всеки потребител това, което най-вероятно ще го заинтересува.

Въпреки това хаштаговете все още имат своята функция - те помагат за групиране на съдържанието по теми и насочват потребителите към сходни публикации. Именно затова Instagram не се отказва напълно от тях, а просто ограничава прекомерната им употреба.

През последната година платформата тестваше различни варианти на ограничения, като в някои експерименти на потребителите беше позволено да използват едва три хаштага. След анализ на резултатите Instagram е взел решение да въведе по-умерен лимит - до пет хаштага на публикация, който ще стане универсален за всички.

Според наблюдатели целта е да се насърчи по-качествено и релевантно тагване, вместо масово добавяне на популярни, но често несвързани хаштагове. Това от своя страна трябва да подобри качеството на съдържанието в платформата и да затрудни работата на спам акаунтите.

Новото ограничение е още един знак, че Instagram постепенно се отдалечава от класическите механизми за откриване на съдържание и залага все повече на алгоритмично подбрани препоръки.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24786
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9337
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6969
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3273
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8309
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6509
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11494